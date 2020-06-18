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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА
В Кабинете Министров РА
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с представителями бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гундой Квициния и Майей Амичба.
На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка.
Речь шла о возможности возрождения (учреждения) Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций.
При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами в разных областях в свое время фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы и наглядных пособий общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров.
Значительная часть изданного материала при взаимодействии с Министерством просвещения бесплатно распространялась по образовательным учреждениям и выделялась нуждающимся семьям.
Номер: 59
Выпуск: 3937
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс