ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с представителями бывшего Государственного фонда развития абхазского языка Гундой Квициния и Майей Амичба.

На встрече обсуждались вопросы развития абхазского языка, внедрения новых методик в процесс изучения языка школьниками и детьми дошкольного возраста, разработки цифровых технологий и платформ для изучения государственного языка.

Речь шла о возможности возрождения (учреждения) Государственного фонда развития абхазского языка и возобновления его функций.

При содействии и сотрудничестве с ведущими специалистами в разных областях в свое время фондом было издано около 100 наименований художественной, методической литературы и наглядных пособий общим тиражом свыше 50 тысяч экземпляров.

Значительная часть изданного материала при взаимодействии с Министерством просвещения бесплатно распространялась по образовательным учреждениям и выделялась нуждающимся семьям.

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс