СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ СОЗДАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал о предыстории создания сайта.

В 2015 году Вахтанг Абхазоу в соавторстве с доктором филологических наук Вячеславом Бигуаа приступил к составлению книги «Абхазские писатели (биобиблиографический словарь)». Она была издана в 2017 году. В книге – биографии и библиографии трудов всех писателей Абхазии, в том числе уже ушедших из жизни. «Нашим зарубежным коллегам сложно составить представление о нашей работе, ведь они ее не видят. Да и вообще трудно работать, не имея собственного сайта. И мы решили его создать. Затем выставили материалы, напечатанные в книге «Абхазские писатели (биобиблиографический словарь)». Президиум Союза писателей Абхазии рекомендовал установить на сайте абхазскую версию. И мы создали ее», – рассказал В.Абхазоу.

На сайте есть вся необходимая информация о деятельности Союза, писателях Абхазии и новостные материалы. Кроме того, на главной странице сайта созданы страницы журнала «Алашара», газеты «Аамта» и детского журнал «Амцабз». «Мы охватили весь архив за последние пять лет. И будем продолжать обновлять его по мере появления публикаций. Теперь простым кликом посетитель сайта может прочитать опубликованные материалы», – пояснил В.Абхазоу. Школьникам, студентам и любителям литературы предоставляется возможность в электронном формате ознакомиться с биографиями и библиографией трудов писателей Абхазии и прочитать любимые произведения.

Адрес официального сайта Союза писателей Абхазии: http://spapsny.org/

Мадина ЧАГАВА

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА