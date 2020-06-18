НАРОДОУБИЙЦ НЕЛЬЗЯ ОПРАВДЫВАТЬ

Мнение

Творческой деятельностью занялся я далеко не молодым человеком, и уже пишу 25 лет. Начал писать после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Издал четыре свои книги. Их общий тираж 2000 экземпляров. Это исторические рассказы о чудовищных деяниях «отца народов» Иосифа Сталина и его подручного Лаврентия Берия. Кстати, о его происхождении написано в моей книге «Человек и человечность», которая переведена с абхазского языка на русский. Сыны Грузии мерзко решали межнациональные отношения в СССР, подвергая репрессиям отдельные народы.

Страшные беды были нанесены и абхазскому этносу. Они поставили нас на грань ассимиляции. Но, как всегда, абхазам, благодаря Всевышнему, повезло. Смерть этих двух чудовищных людей в 1953 году спасла нас от вымирания. Все уму непостижимые злодеяния, которые совершали эти изверги, нам раскрыли наши старшие, чудом в те черные времена уцелевшие от смерти и ставшие свидетелями того страшного периода, когда люди прятались даже от собственной тени.

Карьеристы, служаки, подхалимы, завистливые слухораспространители во все времена были людьми неугодными, опасными для общества. А вышеназванные мною народные убийцы пользовались их услугами, с их подачи совершали свои гнусные деяния, как правило, приводившие к трагедии.

В нынешнее демократическое время, оказывается, все, что вздумается можно писать. В 2012 году в Москве вышла объемная книга Сергея Кремлева «Лаврентий Берия, тайный дневник, 1937-1953 годы». Автор пишет, что если бы не Лаврентий Берия, то создания огромного государства, его экономического процветания, обороноспособности не было бы. По словам Кремлева, Л.Берия не надо было убивать, более того, он заслуживал памятника при жизни. Хочу заметить, что в реальной жизни никто не застрахован от ошибок, однако, когда ошибки превалируют над успехами, успехи зачеркиваются. Так ведется издревле при оценке личности. Хочу напомнить Сергею Кремлеву слова известного грузинского писателя Чабуа Амирэджиби: «Грузия дала всемирно известных личностей: Багратион, Сталин, Берия. Хотя Берия был подлецом». Этими словами сказано все, сказано, кем был Берия. Хотя грузины своих соплеменников всегда хвалили!

Что интересно, нынешние руководители Украины фашиста, врага народа Бандеру сделали Героем Украины. Когда смотришь по телевидению рассказы про Бандеру, когда читаешь хвалебные слова про Л.Берия, то от демократических принципов двоякое мнение получаешь.

Интересно, знает ли Сергей Кремлев, что истинного коммуниста-большевика, руководителя Абхазии Нестора Лакоба, в 1936 году, после совещания в ЦК партии в Тбилиси, Берия пригласил домой и отравил его. Автор же этот случай описывает так, якобы Лакоба отравили другие. Почему после похорон Нестора объявили врагом народа? Почему его жену Сарию, его малолетнего сына Рауфа посадили в тюрьму? Фактически обезглавлен был абхазский народ. 16-летний Рауф думал, что Берия является другом его отца. Из тюрьмы он написал письмо: «Дядя Лаврентий, уже несколько месяцев нахожусь в тюрьме, прошу освободить». Берия, когда получил это письмо, сказал: «Этот щенок до сих пор живой? Немедленно расстрелять его!» И дал указание. Вот таким образом миллионы людей уничтожили.

Думаю, что нашим историкам следует пригласить «господина» Кремлева в Сухум и познакомить его со всеми архивными документами. Но бериевские сородичи, вандалы, чтобы абхазского архива не было вообще, сожгли его в августе 1992 года. Однако, того, что осталось, для ознакомления с истиной Сергею Кремлеву хватит.

Аполлон ДУМАА, председатель Совета старейшин Абхазии

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: обществоАвтор: Аполлон ДУМАА, председатель Совета старейшин Абхазии