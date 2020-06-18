НУЖНЫ ЛИ ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ?

Какую роль играют женщины в решении проблем, стоящих перед Абхазией? Что могло бы помочь усилению роли женщин в обществе и политике? Эти и другие вопросы я задавала участникам опроса «Женщины в политике» для газеты «Республика Абхазия». К тому же я попросила опрашиваемых мной людей озвучить проблемы, которые, на их взгляд, больше всего волнуют сегодня наше общество. Мнения участников опроса во многом совпали. Жителей нашей республики, прежде всего, беспокоит неблагоприятная криминогенная ситуация, коррупция, безработица, смертность на дорогах, наркомания, ну, и, конечно, отсутствие женщин во власти. Опрос проводился в социальных сетях, поэтому к нему присоединились не только граждане Абхазии, но и представители России, Южной Осетии, Гагаузии и Нидерландов.

Директор абхазского туроператора «Апсуа Тур» Елизавета Малания считает, что женщина не хуже мужчины может возглавлять органы государственного управления, так как она подходит к решению проблем более разумно, взвешенно и объективно. К тому же в некоторых вопросах она более дальновидна, объективна, практична, прагматична, а также спокойна и мудра. И почему бы, по ее мнению, такой женщине не стать президентом Абхазии?

«Женщинам свойственно улучшать жизнь к лучшему. И в нашем обществе они – показатель силы духа, ума и предприимчивости. Я за то, чтобы женщины активнее и увереннее шли в политику», – выражает своё мнение и владелица сухумского ресторана «Акалат маркет» Николь Лазба.

Сотрудница Миграционной службы Абхазии Мариам Жиба тоже за то, чтобы женщины активнее шли в политику, становились премьер-министрами, депутатами парламента, возглавляли различные министерства и ведомства республики. По ее мнению, женщины имеют такие же права, как и мужчины. «И почему бы им не занять руководящие посты в государстве? Уверена, что у нас много умных, образованных женщин, которые могли бы стать политиками, занять руководящие посты в государстве. Женщины в большей степени, чем мужчины склонны к поиску и развитию талантов у подчиненных. Они больше углубляются в суть той или иной проблемы. Однако не все женщины смогут справиться с этой сверхзадачей. Чтобы идти в политику, женщина должна быть подготовленной: умной, мудрой, сильной, образованной, опытной», – уверена Жиба.

Молодой предприниматель Милана Сангулия призывает женщин, чтобы они отбросили все комплексы и стереотипы о женской несостоятельности и шли в политику, занимали в обществе активную гражданскую позицию. «В современном обществе женщины абсолютно не уступают мужчинам ни в профессионализме, ни в деловых качествах. Порой они даже компетентнее, опытнее и мудрее мужчин. Они могут создавать новые интересные проекты и добиваться их реализации. К тому же женщины-политики чаще продвигают проекты, направленные на помощь малоимущим семьям, женщинам-предпринимателям», – уверена она.

Жительница Сухума Сария Отырба, как и многие участники опроса, считает, что в Абхазии много достойных и умных женщин, мыслящих прогрессивно. Им под силу решение множества сложных вопросов. И к решению проблем женщина подходит легко и менее скандально, чем мужчина. Главное, чтобы она обладала теми качествами, которыми должен обладать политик. К сожалению, на сегодняшний день наше общество пока не готово к тому, чтобы женщина могла стать президентом, но ей необходимо дать шанс проявить себя.

С таким мнением согласились и большинство опрашиваемых мужчин. Бывший замминистра экономики Абхазии Батал Тарба считает: «Если женщина идёт в политику, то она должна быть профессионалом дела, которое она избрала. У нас в Абхазии, к счастью, много таких». А молодой предприниматель Алхас Аджба отметил, что женщины не только подарили человечеству свою красоту и обаяние, но и внесли лепту в развитие науки, искусства, политики. И привёл в качестве примера таких женщин-политиков, как Маргарет Тэтчер, Беназир Бхутто, Индиру Ганди и многих других, которые смогли изменить жизнь людей к лучшему. И в Абхазии много достойных женщин, которым необходимо дать возможность проявить себя, считает Аджба. Среди участников опроса были молодые люди, утверждавшие, что в политике не важна гендерная принадлежность, важен только уровень компетентности политика. Некоторые соглашались с укоренившимся мнением, что политика – грязное дело, отмечая, что женщинам в ней не место.

Журналист Вика Думава уверена, что в Абхазии играет свою роль гендерная психология, которая укоренилась на Кавказе. Если руководствоваться этой психологией, то мужчина должен во всем быть впереди, не только в политике, но и в жизни. «Мне кажется, что человек с чистыми помыслами, готовый действовать и предпринимать решения, сможет реализовать большие цели и направить развитие страны в позитивное русло. Готовы ли наши женщины принимать такие сложные решения? Смогут ли собрать вокруг себя команду таких же единомышленников? Ведь политик должен быть не только грамотным, не просто ориентироваться в проблемах мировой политики и экономики, а порой быть и жёстким. Много ли у нас женщин с такими качествами? Не думаю. Но это не значит, что женщин не должно быть в политике», – делится Думава.

Жительница города Сочи Есения Паниотова, считает, что важно также задаваться вопросом, зачем женщина идет в политику? По ее мнению, она идёт туда для достижения баланса, так как мужчина более динамичен, а женщина мягче. И благодаря этому она способна аннигилировать ряд каких-то жёстких агрессивных ситуаций и развернуть их в более созидательное русло. Неважно, будет женщина президентом или же премьер-министром, важно чтобы женщина, которая идёт в политику, имела призвание быть политиком. И она должна быть не просто женщиной, а человеком, который будет наполнен глубинным смыслом. Ее задача – привносить баланс в любую ситуацию (как и в жизни) – насыщать любовью, смягчать жесткие конструкции мужского начала. Женщины, имеющие призвание, идут в политику, так как у них тоже есть права и обязанности, они занимаются этим по зову сердца и профессиональной компетентности. Женщина приходит в политику, потому что она имеет на это право, так же как и мужчина, который работает учителем, врачом-гинекологом, поваром-кондитером. Разве есть закон, запрещающий женщине быть политиком? Разве не женщина взращивает и воспитывает будущего политика?

Что показывает мировой опыт о работе женщин в политике? В Европе и Америке в политике все больше женщин, причем на самых ответственных постах. Это не только главы государств – например, Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании), Ангела Меркель (канцлер Германии), это и министры обороны в скандинавских странах, в Испании. В парламентах многих западных стран больше 30 процентов женщин, а в странах Скандинавии – почти половина. В России ситуация совершенно иная. Там женщины занимают менее четверти мест в парламенте и единичные высокие посты в исполнительной власти. И на президентских выборах в России кандидаты-женщины получают очень маленький процент голосов.

Анна Харламенко из Гагаузии (по профессии журналист) рассказала мне, что возглавляла депутатский корпус гагаузского парламента четвертого созыва, и на себе испытала роль женщины в политике. «Этот период был непростым для меня, так как женщине гораздо сложнее в управленческих государственных структурах утвердиться. Для этого необходимо работать вдвое, втрое больше мужчин-коллег и быть кризисным менеджером. Ждать поддержки ее величеству женщине на политическом Олимпе не приходится. Когда судили Марию-Антуанетту, не все мужчины, имеющие власть, решились на высший приговор королеве. Но нашлись те, что изрекли: «Они (женщины) хотели равенства, дадим им это. Занимала трон, значит, может взойти и на эшафот». Поэтому в политику должны идти мудрые, отчаянные и волевые женщины с мозгами и мышцами. Должны идти в содружестве с мужчинами-коллегами, тогда можно ждать пользу и для себя, и для других. На власть претендуют и красивые, но хитрые дамы, умеющие манипулировать, но мужчины прощают женщинам всё, хотя такие «политиканши» бесполезны в работе. Так что, как ни крути, без мужского окружения женщине там делать нечего. Не удержится. Нынче модно стало выдвигать прекрасную половину человечества во власть, но во всем должен быть баланс, как в семье, иначе это превращается в противоборство», – говорит Анна. Поэтому она советует женщинам формировать свою команду, так как это должна быть политика с человеческим лицом.

Зарина Цховребова из Южной Осетии (редактор Международного информационного агентства «Южная Осетия сегодня»), отмечает, что в этой республике сегодня шесть женщин-министров, есть также женщины-депутаты и руководители различных министерств и ведомств. В 2011 году в Южной Осетии в президенты баллотировалась женщина. Это политик и государственный деятель Алла Джиоева, которая боролась с действующим президентом республики Анатолием Бибиловым. Результаты выборов были тогда аннулированы, а Джиоева, как и её соперник, лишилась возможности выдвигать свою кандидатуру... Возможно, по словам Зарины, не настал еще тот исторический момент, когда женщина может возглавить Южную Осетию.

Раиса Варнер-Шумак из Голландии (активистка) привела статистику, что в мире по числу женщин на руководящих постах в государстве на первом месте Руанда – африканская страна, где женщины составляют 70 % населения. Голландия в этом списке находится всего лишь на 26-м месте, поэтому голландские женщины-активистки создали в Дренте (провинция на северо-востоке Нидерландов) новую локальную партию «Политическая женская сеть Дренте». 8 марта 2020 года партия в третий раз принимала активисток из стран СНГ и Европы. К следующему году планирует пригласить активисток и из постсоветских республик – Абхазии и Южной Осетии. Рассказывая о партии (девиз которой – «Не против мужчин, а с ними вместе!»), Раиса отметила, что в ней состоят как женщины, так и мужчины, так как только таким образом можно достичь больших результатов.

Возвращаясь к Абхазии, хотелось бы отметить, что некоторые участники опроса отмечали, что сегодня женщины, к сожалению, недостаточно представлены в органах государственной власти нашей страны. В 2008 году Парламентом был единогласно принят закон о гендерном равенстве, согласно которому министрами могут назначаться и женщины. Но, к сожалению, он плохо работает. А женщины в политике, как уже неоднократно отмечалось выше, нужны…

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ