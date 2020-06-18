БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ!

Точка зрения ТПП

Сегодня в Абхазии при наличии хорошего профильного образования очень сложно найти работу и уж тем более с хорошей заработной платой. Особенно эта проблема актуальна для молодых специалистов. Так кто же должен помогать им с трудоустройством?

Многие государственные структуры и другие организации нашей республики осуществляют прием сотрудников на работу по конкурсу.

На днях и в Торгово-промышленной палате состоялся конкурс на замещение вакантной должности специалиста Управления внешних связей и инвестиций, в котором приняли участие 9 человек. По результатам тестирования и собеседования комиссией под председательством вице-президента Астамура Гагулия отобран наиболее подходящий специалист.

При этом следует отметить, что ТПП РА и ранее оказывала помощь в трудоустройстве молодым специалистам. Более того, руководством палаты еще в 2014 году было издано специальное Распоряжение «О создании единой информационной базы данных по кадровым ресурсам молодых специалистов» – экономистов со знанием иностранного языка, специалистов со знанием иностранного языка – и ведет ее с этих пор.

С 2014 года по настоящее время подано 144 резюме на трудоустройство, в том числе 23 – в 2020 году. Из них в самом ТПП трудоустроено 22 человека.

Только в 2018 году из 87 поданных на этот момент заявлений трудоустроено 35 человек, в том числе 9 – в палате.

Согласно базы данных, сегодня в списках 54 соискателя на вакантные должности по следующим специальностям: 14 – экономисты разных направлений; по 9 заявлений – международные отношения и филологи; 7 – юриспруденция; 4 – сервис и туризм; 3 – технологи; по одному – таможенное дело, товаровед, реклама и связи с общественностью, архитектура, культурология и программная инженерия.

В связи с этим Торгово-промышленная палата обращает внимание руководителей предприятий и организаций на наличие таких специалистов и готова не только содействовать в предоставлении соответствующей информации, но и в случае необходимости рекомендовать их к принятию на работу.

Мы предлагаем делать ставку на профессионалов – опытных специалистов, но при этом не забывать о молодежи – активной, инициативной, обладающей необходимыми знаниями и высокой работоспособностью.

Проходивший недавно конкурс молодых управленцев «Гордость Абхазии» также нацелен на выявление и поддержку талантливой молодежи. Есть надежда, что он станет социальным лифтом для управленцев и послужит импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

Будущее нашей страны за молодежью!

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА