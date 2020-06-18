ЖУРНАЛИСТ, ТЕАТРОВЕД, ДОБРЫЙ ДРУГ И ВЕСЕЛЬЧАК

Помним

28 марта этого года исполнилось бы 85 лет Арману Данельяну, члену Союза журналистов Абхазии, заслуженному работнику культуры Абхазии.

Сегодняшнему читателю это имя мало что скажет. А в 60 – 80-е годы прошлого века со страниц газеты «Советская Абхазия», а затем, перед войной, и газеты «Республика Абхазия» имя Данельяна сходило редко. Арман Ваганович был одним из известных журналистов в Абхазии, многолетним сотрудником «Советской Абхазии» – тогда одной из главных (издавалась на русском языке) газет в республике. В переводе на абхазский и грузинский языки его материалы публиковались и в двух других основных республиканских газетах – «Апсны Капш» и «Сабчота Апхазети».

Арман Данельян окончил Сухумский педагогический институт, опубликовал свои первые информации. Но не было у него ощущения исполненных жизненных стремлений и желаний. И эти стремления привели его в Москву, в ГИТИС – Государственный институт театрального искусства. Окончив его, Арман Данельян почувствовал, что его место в жизни начало определяться. Он много работает в Доме народного творчества Абхазии в тесном контакте с его руководителем, композитором Иваном Еснатовичем Кортуа. Серьезно вникает в работу абхазского, русского, грузинского театров. Зрители Абхазской филармонии, других площадок в нашей республике весело реагируют на него в роли конферансье при ведении различных концертных программ, на исполнение им интермедий, скетчей.

Подобная многогранная деятельность Армана Данельяна была высоко оценена руководством страны – он тогда и получил почетное звание заслуженного работника культуры Абхазии.

А в печати Абхазии появляются рецензии, которые отличают профессиональный анализ театроведа и интересная подача журналиста. Так и поэтому Арман Данельян становится штатным сотрудником «Советской Абхазии». В его обязанности входит освещение театральных премьер, проникновение в закулисную атмосферу жизни, освещение гастролей коллективов и сольных исполнителей. Его публикации на эти темы всегда вызывали горячий читательский отклик.

Очень большой поклонник спорта, он ведет в газете и раздел, посвященный его каждодневным делам, победам и возникающим проблемам. Сумел организовать внушительный круг внештатных авторов, оперативно освещавших достижения абхазских спортсменов. Сам Арман Ваганович писал и на многие другие газетные темы и в разных журналистских жанрах: очерки, репортажи, зарисовки, фельетоны…

И в коллективе редакции, и в читательской среде к журналистскому творчеству Армана Вагановича относились с уважением. Было у него еще одно качество, которое делало его особенно заметным и среди коллег, и среди сухумчан (он всегда подчеркивал, что сухумчане – вообще особая каста, к тому же ценящая острое словечко). Это – его неистощимый юмор и желание придумывать и организовывать самые разные розыгрыши. Журналист, театровед, весельчак и очень хлебосольный хозяин – у него в традиции было без всяких причин зазвать гостей – и попробуй отказаться! – на приготовленный им самим (готовил отменно) обед, зазвать домой или в редакционный кабинет, куда он все приносил сам.

Таким Армана Вагановича, ушедшего из жизни в 2005 году, знали, уважали и любили его коллеги, друзья, ровесники.

Он – один из многих наших коллег-журналистов. И сегодняшним сотрудникам СМИ надо знать, из чего и как складывалась история абхазской журналистики.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА