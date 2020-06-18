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С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Ежегодно в третье воскресенье июня по многолетней традиции отмечают День медицинского работника (День медика). В 2020 году этот праздник отмечается 21 июня.
Каждый человек хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека – при рождении младенца – непосредственное участие принимают медики. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на его развитие.
Люди благодарны медикам за то, что в самые трудные минуты они приходят на помощь и спасают жизни.
Труд медработников переоценить невозможно, это высокое служение во имя и на благо людей. Медики самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованные человеку, – здоровье и жизнь, которые являются главным залогом активной жизни и хорошего настроения.
Высокий профессионализм, верность своему делу, милосердие и гражданский долг людей в белых халатах позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни. Особенно в настоящее время профессия врача востребована как никогда и буквально везде.
Об этом ярко свидетельствует ситуация, связанная с появлением вируса Covid-19, когда на передней линии с этим «смертельно опасным вирусом», оказались медицинские работники, самоотверженно выполняющие свой профессиональный и гражданский долг, подвергая себя и членов своих семей смертельной опасности…
В этой связи хочется низко поклониться всем медикам и работникам медицинских учреждений, сказать огромное человеческое «СПАСИБО» и пожелать крепкого здоровья, долгой плодотворной работы и активной жизни.
Руководство Национального онкологического центра и профсоюзный комитет поздравляет весь коллектив НОЦ.
Номер: 59
Выпуск: 3937
Рубрика: общество
Автор: Руководство Национального онкологического центра и профсоюзный комитет