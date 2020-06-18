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НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со ст. 12 Конституционного закона «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» распоряжениями Кабмина назначены:
***Мераб Логуа и Ремни Квициния – заместителями министра по налогам и сборам;
***Ирма Амичба – первым заместителем министра финансов;
***Саид Губаз – заместителем министра финансов;
***Динара Смыр – заместителем министра культуры;
***Лела Качарава – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
***Беслан Карчава – первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту;
***Алмасхан Кецба – заместителем начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений;
***Дмитрий Еник – заместителем начальника Государственного архивного управления Республики Абхазия.
Номер: 59
Выпуск: 3937
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс