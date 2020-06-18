НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 12 Конституционного закона «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» распоряжениями Кабмина назначены:

***Мераб Логуа и Ремни Квициния – заместителями министра по налогам и сборам;

***Ирма Амичба – первым заместителем министра финансов;

***Саид Губаз – заместителем министра финансов;

***Динара Смыр – заместителем министра культуры;

***Лела Качарава – заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;

***Беслан Карчава – первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодёжи и спорту;

***Алмасхан Кецба – заместителем начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений;

***Дмитрий Еник – заместителем начальника Государственного архивного управления Республики Абхазия.

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс