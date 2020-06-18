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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария по вопросам обеспечения выплат пенсий и пособий за июнь.

Д.Гулария рассказал о том, что из-за снижения темпов пополнения бюджета фонда возможны изменения сроков выплат пенсий в июне и в последующих месяцах.

«При ежемесячной потребности фонда для осуществления социальных обязательств перед пенсионерами и получателями прочих социальных выплат в 91 млн рублей сегодня на счету фонда 8 млн 400 тыс. рублей. Существенно снизились поступления страховых взносов как от хозрасчётных организаций, так и от государственных учреждений», – пояснил председатель фонда.

Денис Гулария отметил, что ведётся работа по взысканию задолженностей. По его словам, фонд направляет плательщику страховых взносов требование об уплате недоимки по страховым взносам, а в случае необходимости выставляет организации инкассовое поручение.

Таким образом, на счёт фонда за 5 месяцев текущего года поступило 260 млн 586 тыс. рублей, а за аналогичный период 2019 года объём поступивших средств составил 262 млн 586 тыс. рублей.

Однако ежемесячная потребность фонда для выплаты всех пенсионных и иных обязательств в текущем году составляет 91 млн рублей, при том что потребность в 2019 году была на 20 млн рублей в месяц меньше. На увеличении ежемесячной потребности сказалось увеличение сумм доплат отдельным категориям получателей пенсий и пособий, а также увеличение реестра получателей пенсий.

Всего получателями пенсий и пособий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них около 29 000 граждан – получатели пенсии по возрасту. Ранее начисления происходили с 18 числа каждого месяца.

По сообщению Д.Гулария, Пенсионный фонд совместно с Минфином и Национальным банком Абхазии пересмотрят текущий график начисления пенсий. По предварительным данным, выплаты пенсий с июня будут осуществляться в новом порядке – с 25 числа.

Глава Правительства поручил Фонду контролировать поступления страховых взносов и исполнение страхователями их обязательств.

Сведения:

Суммы, планируемые к выплатам за июнь 2020 года (в руб.):

Сухум – 27 203 501,80

Сухумский район – 4 301 914,49

Гагрский район – 16 331 928,28

Гудаутский район – 13 282 973,60

Гулрыпшский район – 5 143 451,58

Очамчырский район – 13 909 590,37

Ткуарчалский район – 6 400 181,12

Галский район – 3 927 950

Добровольцы – 721 275

Итого: 91 222 766,2.

Общее количество получателей пенсий (чел.):

Сухум – 11117

Сухумский район – 2400

Гагрский район –7594

Гудаутский район – 7409

Гулрыпшский район – 3432

Очамчырский район – 5296

Ткуарчалский район – 3471

Галский район – 3966

Итого: 44685.

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА