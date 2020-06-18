МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Абхазия – Россия

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в РА Алексеем Двиняниным, начальником Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, генерал-майором Алексеем Трубецким, командиром 7-й российской военной базы, полковником Олегом Сеньковым, советниками Посольства РФ в РА Александром Опариным и Владиславом Нечипоренко, представителем МВД России в Абхазии Станиславом Апсава. Во встрече принял участие руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа.

Приветствуя гостей, Аслан Бжания отметил важность двустороннего сотрудничества со стратегическим партнером – Российской Федерацией.

Встреча состоялась накануне поездки главы государства в Москву. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания по приглашению Президента России Владимира Путина примет участие в торжественном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«С учетом дружественного характера наших взаимоотношений считаю необходимым поддерживать самые тесные контакты с представителями Российского государства на территории Абхазии. И перед тем как выехать в Москву, решил лично пообщаться, обсудить некоторые вопросы двустороннего сотрудничества», – сказал Бжания.

По словам главы государства, многие мероприятия, предусмотренные Договором «О союзничестве и стратегическом партнерстве» уже реализованы, некоторые мероприятия реализовать не удалось. «Считаю важным понять, по какой причине это не произошло. Договор был направлен на то, чтобы придать новый импульс нашим межгосударственным отношениям. Развитие положений этого договора очень важно для граждан Абхазии и России», – заявил Аслан Бжания.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин поблагодарил Президента Абхазии за встречу и выразил желание обсуждать с руководством Абхазии все межгосударственные документы, в том числе договор от 2014 года.

Аслан Бжания и представители российской стороны обсудили различные аспекты сотрудничества и взаимодействия в различных сферах.

Пресс-служба Президента РА

Номер: 59Выпуск: 3937Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА