АКЦИЯ ПАМЯТИ

«Это будет восьмой традиционный велопробег «Спасибо деду за Победу», приуроченный к 75-й годовщине Победы в ВОВ. Акция проходит при поддержке Посольства России в Абхазии, администраций города Сухума и Гулрыпшского района. Активисты, молодежь, которые катаются на велосипедах, могут принять в велопробеге участие», – рассказал помощник руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.

Акция памяти «Спасибо деду за победу» начнется 24 июня, в 9.00 часов, у Дома Москвы в Сухуме. Путь велосипедистов лежит от Сухума до Гулрыпша. Участники акции почтят память погибших в Великой Отечественной войне у братской могилы в Гулрыпше, затем на обратном пути они остановятся у памятника погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Спутник-Абхазия

Номер: 60Выпуск: 3938Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия