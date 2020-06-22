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22.06.2020
Номер: 60
Выпуск: 3938
Рубрика: экономика
Автор: Спутник-Абхазия
НА СМЕНУ КЛУБНИЧНОМУ БУМУ ПРИШЕЛ МАЛИНОВЫЙ
Местный продукт
Сезон сбора малины в самом разгаре, но в этом году ее большая часть останется на местном рынке, так как из-за опасности распространения коронавируса абхазо-российская граница все еще остается закрытой.
На малиновой «плантации» работают с рассвета до заката, делая перерыв в самые жаркие полуденные часы. Поздним вечером хозяева отвозят ягоды на Сухумский рынок.
Спутник-Абхазия
Номер: 60
Выпуск: 3938
Рубрика: экономика
Автор: Спутник-Абхазия