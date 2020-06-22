НА СМЕНУ КЛУБНИЧНОМУ БУМУ ПРИШЕЛ МАЛИНОВЫЙ

Местный продукт

Сезон сбора малины в самом разгаре, но в этом году ее большая часть останется на местном рынке, так как из-за опасности распространения коронавируса абхазо-российская граница все еще остается закрытой.

На малиновой «плантации» работают с рассвета до заката, делая перерыв в самые жаркие полуденные часы. Поздним вечером хозяева отвозят ягоды на Сухумский рынок.

Спутник-Абхазия

Номер: 60Выпуск: 3938Рубрика: экономикаАвтор: Спутник-Абхазия