АБХАЗСКИЙ МИР

Вопросы духовно-нравственного развития абхазского общества и государства в современном мире

В последние десятилетия во всем мире происходят события, которые оказывают серьезное влияние на национальное самосознание людей и способствуют переустройству мировоззренческого строя.

В современных условиях институт государственного строительства Абхазии и абхазского общества необходимо рассматривать через призму национально-государственного устройства, где духовному и нравственному порядку желательно придать предопределяющий характер, учитывая преобразующую силу их воздействия как на личность, семью, общество, так и на государство в целом.

Что есть духовность и нравственность, если ее не отождествляют с религиозностью? Это – внутреннее упражнение человека, это принятие человеком самого себя посредством своей совести, а совесть накапливается знанием, что есть зло, а что есть добро, что есть хорошо, а что есть плохо. И знания эти, накапливаясь, передаются из поколения в поколение через и посредством устойчивых традиций и обычаев.

В нашем случае это можно наблюдать на примере веками выработанной системы а8су'ара и а'8суара, где нравственность и духовность являются определяющими элементами бытия.

На протяжении веков и тысячелетий а8су'ара и а'8суара формировались и сохранялись как внутренняя сила народного самосознания. Они обусловили национальную устойчивость в жестокой борьбе за сохранение этноидентичности на основе «8суала, 8суа 7асла» (по-абхазски, по абхазскому закону), что по существу и определяет содержание т.н. «абхазского мира».

Следует обратить внимание, что абхазское традиционное общежитие, основанное на системе а'8суара, а8суа 7ас, содержит в себе элементы как экономических, социальных, правовых, так и морально-нравственных ветхозаветных и новозаветных принципов. В этом можно усмотреть схожесть образа жизни и образа мысли древних иудеев, православных христиан и традиционных абхазов.

А'8суара, как, например, и конфуцианство, определяет ценности общежития для всего общества в целом. В основу а8суара заложено уважение к личности свободного человека, образ мысли и образ жизни которого связаны с понятием – аламыс (совесть) и ауаюра (духовность и человечность). В то же время а8суара – источник для изучения национального характера и национальных особенностей абхазского народа, она дает возможность определить мотивы, формы и методы, используемые в государственном строительстве.

Естественно, что и в сохранении, и трансляции присущих этнокультуре образцов поведения, ценностей, регулирующих, прежде всего, отношения между людьми в обществе, должна быть определенная устойчивость, код. Эта устойчивость и есть традиция в существовании а8суара посредством 8суа 7асла, т.е. образа абхазского миропорядка, абхазского мира, абхазской законности.

В основе абхазской традиционной культуры того же «абхазского мира» лежит множество важных принципов. Доминирующими по своей связующей силе являются такие черты, как сыновнее уважение, гостеприимство, отвага и смелость воина.

Одним из основополагающих понятий традиционной культуры абхазов является почтительное, уважительное отношение как к старшим, так и к младшим, однако предопределяется высокое уважение к старшему по возрасту, как правило, независимо от его происхождения, национальной принадлежности, веры, расы, пола, образования, положения в обществе. На протяжении долгой истории народа были выработаны сложные, подчас тончайшие дипломатические правила взаимоотношений, создан неписаный морально-эстетический кодекс, регулирующий взаимоотношения «старших» и «младших», основанный на принципе – «горе и гибель народу, у которого младшие перестают почитать старших».

Наиболее идеализируемым обычаем в ряде духовных ценностей абхазов является этикет гостеприимства. Гостеприимство рассматривается вне времени и пространства. Оно всегда считалось добродетелью не только у абхазов, но и у всех народов Кавказа. Главная идея гостеприимства – это достойный прием гостя (пусть даже он личный враг), согласно обычаям святое отношение к нему было и есть нерушимым правилом, которое прививается и внедряется в сознание абхазов с детских лет.

(Окончание в следующем номере)

Л. ХАРЧЛАА, канд.ист.наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран

Номер: 60Выпуск: 3938Рубрика: обществоАвтор: Л. ХАРЧЛАА, канд.ист.наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран