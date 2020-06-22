ЧЕЛОВЕК, ПРОФЕССИОНАЛ, ДРУГ

Память

Иван Чантович Зарандия был гражданином своей земли. Мне не один год приходилось с ним общаться по своей журналистской профессии, разговаривать на разные темы или просто беседовать о жизни и ее превратностях. С ним было интересно, так как он говорил простым языком, излагая мысли, исходящие из глубины души.

Иван Зарандия, получив в детстве истинное абхазское воспитание, следовал его принципам всю жизнь. Как крестьянский сын, выходец из уважаемого рода, Иван Чантович и во время учебы, и в годы службы в Советской армии, и в начале трудовой деятельности, и в течении всей жизни помнил основные постулаты традиций абхазов. Он не раз говорил: «Если их принял сердцем с детства, то жизнь, какой сложной бы ни была, ты пройдешь достойно». У И.Зарандия получилось жить правильно, полезно, красиво.

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. они с коллегами-юристами провели большую организаторскую работу, чтобы возродить былую славу абхазской адвокатуры. Умелый подбор опытных юристов и привлечение молодых специалистов помогло этой структуре укрепиться, поднять авторитет и стать востребованной. «Отталкивайтесь от буквы Закона, и вы всегда выполните свою работу достойно. Эмоциональность и повышенный тон – не помощники», – говорил И.Зарандия. У него как у адвоката были главные качества для этой профессии – спокойствие, рассудительность, умение привести аргументированные факты, знание тонкостей законодательства Абхазии.

И.Зарандия всегда понимал, что любой адвокат должен постоянно совершенствоваться, перенимать опыт других, всегда быть в курсе всех изменений, даже малого параграфа в законодательстве.

Большая заслуга Ивана Чантовича в том, что он наладил тесные деловые, обоюдно полезные связи с различными ассоциациями адвокатуры Российской Федерации – как в Москве, Санкт-Петербурге, так и на юге России.

Многие абхазские адвокаты стали членами российских адвокатских структур. Совместные российско-абхазские профессиональные мероприятия юристов в течение последних лет исчисляются десятками съездов и конференций. Газета «Республика Абхазия» и другие СМИ рассказывали и показывали практически все такие встречи. Иван Чантович понимал роль и значение СМИ для общества и постоянно сотрудничал, в частности, с нашей газетой, давая много информации.

Как руководитель Ассоциации абхазских адвокатов он уделял внимание своим коллегам и на страницах газеты «Республика Абхазия», рассказывая о их жизни, работе, проблемах.

Помимо этого И.Зарандия писал книги, и неважно, с каким объемом. Главное, он брал за основу значимость темы.

Так, например, появились и уже стали словесным памятником две книги – об ополченцах и событиях на Восточном фронте во время войны 1992-1993 гг. и становление и развитие адвокатуры Абхазии. Причем в последней книге охвачен период с первых лет советской власти в Абхазии и по сегодняшний день. Обе книги богато иллюстрированы, легко читаются.

Иван Чантович Зарандия был неутомим в своей профессии, отдавал все знания, чтобы буква Закона и лучшие традиции адвокатов работали на республику.

Смерть оборвала его планы, начинания и полезные обществу задумки.

Мы не приводим заслуженные почетные звания, ордена, награды Ивана Чантовича. Их у него много.

Наше общество потеряло одного из видных юристов Абхазии, настоящего сына народа, республики, которые были для него главным смыслом жизни и богатством.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 60Выпуск: 3938Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА