И ДОБРЫМ СЛОВОМ, И НУЖНЫМ ДЕЛОМ…

Пандемия коронавирусной инфекции вызвала бум волонтерского движения в Абхазии

Волонтерские движения как ответ пандемии коронавируса возникли по всему миру. Люди совершенно бесплатно оказывают психологическую помощь, доставляют пожилым одиноким людям и малоимущим семьям лекарства и продукты питания. Наряду с мировым сообществом и на долю Республики Абхазия выпало испытание – противостояние коронавирусу. Сегодня населению страны оказывается разного рода посильная помощь со стороны государства, предпринимателей, групп молодых активистов, общественных организаций и соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы обеспечить людей, живущих в Абхазии за чертой бедности, товарами первой необходимости.

По словам директора Культурно-благотворительного фонда «Ашана» Мактины Джинджолия, буквально на третий день после объявления в стране карантина в организацию начали поступать звонки с просьбой оказать поддержку многодетным малоимущим семьям и пожилым одиноким людям продуктами питания и медикаментами. Посовещавшись с учредителем фонда Бесланом Шакая, благотворительная организация приняла решение, что не может оставаться в стороне в сложной для страны ситуации и временно начала оказывать гуманитарную продуктовую помощь особо нуждающимся.

В организации гуманитарной помощи помогли партнёры и друзья фонда: КБ «Гарант-банк», ООО «Премиум», абхазский туроператор «Апсуа-Тур», Благотворительный фонд «Руспомощь», МОО «Землячество Алании» ДНР, ООО «Доминанта Сервис», а также волонтёры Марина Денисова, Мальвина Акиртава, Юлия Смелова, Саид Куланба, Фая Мархолия, Кристина Тарба, Лаура Агрба, Астан Абиджба, Лилия Хамидуллина, Константин Васильев, Самада Курикба и др.

Гуманитарная продовольственная помощь от фонда «Ашана» уже оказана 110 семьям, к которым относятся семьи подопечных фонда, подопечные Ассоциации детей родителей инвалидов, а также одинокие престарелые люди, за которыми некому присмотреть. Недавно фонд раздал триста продуктовых наборов по всем районам Абхазии семьям, которые оказались в стеснённых обстоятельствах в связи с пандемией короновируса.

К тому же Культурно благотворительный фонд «Ашана», общественная благотворительная организация «Киараз» и общественное объединение «Русская община Абхазии» поддержали «Горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Абхазия для телефонной консультации граждан по вопросам коронавирусной инфекции COVID-19. Для этого волонтеры получили все необходимые консультации медиков-инфекционистов, чтобы иметь возможность квалифицированно отвечать на вопросы и давать необходимые гражданам рекомендации. В «Горячую линию» Минздрава можно обращаться в любое время суток по мобильным телефонам: + 7 940 995 02 07; + 7 940 773 50 50; + 7 940 711 30 77; + 7 940 935 30 71, а также стационарный номер + 7 840 229-44-00.

Одним словом, ситуация с коронавирусом вызвала бум волонтерства в Абхазии. Гуманитарную помощь оказали и продолжают оказывать и множество других организаций. Например, Совет местного отделения ВААК в Гудауте помог в сложное время многодетным малоимущим семьям и пожилым одиноким людям Гудаутского района. К организации примкнули молодые активисты, которые помогали фасовать продукты и медикаменты и доставлять их до нужного адресата. Правда, сейчас организация оказывает помощь только многодетным семьям, которые находятся за чертой бедности. «Это семьи, в которых более 7-8 детей и практически все они нуждаются в помощи», – отмечает руководитель отделения ВААК в Гудауте Амра Лакоя.

Волонтеры Московской абхазской диаспоры доставили в Абхазию из Москвы медикаменты и медоборудование. Служба социальной поддержки детей и семей Абхазии Священной Митрополии Абхазии экстренно во время карантина обеспечила мукой и другими продовольственными продуктами 44 семьи, находящиеся под их опекой. Это лишь малая часть волонтерского движения в Абхазии, без которого было бы сложно реализовать многочисленные гуманитарные проекты, нацеленные на помощь уязвимым категориям населения.

Должна сказать, что волонтерские движения впечатляют, задевают за живое, ведь это говорит о том, что у нас сильное и здоровое общество, способное объединяться в сложное время. И очень важно, чтобы мы такими добрыми, отзывчивыми, сплоченными оставались всегда!

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 60Выпуск: 3938Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ