ПАМЯТНИКИ – СИМВОЛЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ

75-летие и 26-летие наших Побед

Не знаю, в каких веках и тысячелетиях появилась эта традиция, но человечество стремится увековечить любые значимые явления в жизни и природе, героические подвиги предводителей или простых людей… Это желание не иссякло и в наши дни. Конечно же, это правильно. Ведь памятники – это символы нашей памяти. Мы к ним приходим и мысленно благодарим и кланяемся тем, кто, совершив подвиг, ушел в мир иной для того, чтобы мы были счастливы и продолжали жить на земле.

Правда, неизвестно, сколько суждено продержаться тем или иным памятникам на земле. Одни ветшают и разрушаются от времени, другие сносятся неверными и неблагодарными людьми, а третьи, оставаясь символами нашей памяти, восстанавливаются или создаются заново.

Прекрасным памятником человеческой памяти стал мемориальный комплекс на Куликовом поле. Здесь еще в 1380 году состоялось сражение между войском Московского князя Дмитрия Ивановича, впоследствии Донского, и войском татарского хана Мамая. Первый памятник на этом месте Дмитрию Донскому появился в 1850 году. Впоследствии здесь строились другие памятники и монастыри, а к 600-летию Куликовской битвы на этом поле были проведены серьезные реставрационные и археологические раскопки, и в 1996 году был создан Государственный музей-заповедник, который постоянно пополняется различными экспонатами.

Таких древних памятников, посвященных историческим лицам и событиям, я в Абхазии не знаю, но и у нас умеют чтить память и быть благодарными.

После окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, хотя и жилось тогда нашему населению очень трудно, появилось стремление увековечить память погибших, собирались на это средства. А некоторые памятники устанавливались на государственные средства, которые также были в то время скудными. Мне импонировало то (и сейчас мне захотелось написать об этом; поездив, сделала фотографии), что вместе с новыми памятниками люди восстанавливали, реставрировали или строили вновь памятники погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и так появлялся единый комплекс. И это символично. Ведь погибшие в грузино-абхазской войне ребята были сыновьями или внуками ветеранов той войны. Это – героическая и духовная связь поколений. Ничто не должно уходить в забвение. И памятники являются символами нашей благодарности, нашей героической истории.

Невозможно разместить фотографии всех памятников в газете. Но вот снимки некоторых из тех, что обновлены и стали единым символом.

Куланырхуа. Здесь в центре села на месте старого построен прекрасный и величественный памятник. На мраморной стене справа увековечены имена не вернувшихся с Великой Отечественной войны сельчан, справа – имена погибших за нашу свободу и независимость в грузино-абхазской войне.

Пицунда. Единым комплексом стал памятник погибшим в двух войнах (на снимках). Правда, у нас нет единого ракурса памятника, так как по моей просьбе его фотографировала для газеты знакомая.

Мцара. Здесь стоит огромный и хорошо сохранившийся памятник выходцам из этого села, погибшим в Великой Отечественной войне. Реставрировать его не пришлось. Но мемориальную плиту с именами и фотографиями погибших при защите Абхазии установили перед ним. Так получился единый комплекс.

Верхняя Эшера. Памятник стоит у школы и просматривается с автотрассы, когда едешь из Сухума в Новый Афон. Такой же величественный – и не только своими размерами, но и тем, что рядом на постаменте стоит танк и впереди него установлена плита с именами погибших танкистов-эшерцев. То есть здесь целый мемориал. На памятнике, состоящем из трех высоких стел, – три большие черные плиты. На одной, что в центре и повыше, – портреты и имена героев грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. На плите справа пониже – имена не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. И что стало для меня неожиданным и трогательным – это то, что на плите слева я прочитала: «1937 год. Вечная память жертвам репрессий в годы бесчинства и беззакония!» Памятник-комплекс построен на месте старого памятника погибшим в войне 1941–1945 годов.

Ткуарчал. В этом Городе-герое самый молодой памятник-комплекс, посвященный погибшим в двух войнах. Его строили долго, не хватало денег, но все-таки горожане упорно работали над его созданием. И получился очень внушительный, масштабный памятник в центре города на фоне панорамы гор. Комплекс состоит из нескольких памятников и стел, на плитах выведенные из золотистых металлических букв имена воинов, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.

Такое решение вопроса памятников, такое объединение имен героев двух войн, а в Верхней Эшере еще и жертв репрессий – заслуга ветеранов войны 1992-1993 годов и глав местных администраций, депутатов городских и сельских собраний. И за это им спасибо.

Конечно, есть отдельные памятники, посвященные погибшим в той или другой войне. Это, например, памятник Неизвестному солдату на Сухумской набережной и художественно исполненный белоснежный комплекс в селе Лыхны в память о погибших в Великой Отечественной войне, это памятник в селе Тамыше у автотрассы – современники в нем выразили свою благодарность за спасенную от грузинского агрессора Родину. И много других таких памятников.

После окончания грузино-абхазской войны новые памятники появились и в тех местах, которые в середине прошлого века не были густонаселенными или в которых никто не жил. Поэтому там и не строились памятники в память о не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной. Например, Новый район города Сухума. Сейчас же там и памятник стоит, и почти на каждом доме висят мемориальные доски с именами ребят, которые в них жили, но погибли, защищая Абхазию.

Всем вечная память – и нынешним героям, и героям прошлых веков и тысячелетий!

Заира ЦВИЖБА

Номер: 60Выпуск: 3938Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА