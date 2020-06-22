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УКАЗЫ
*** Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания первый вице-премьер Джопуа Беслан Цибович назначен министром сельского хозяйства Республики Абхазия.
***Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания Габлия Инал Соломонович назначен министром просвещения и языковой политики Республики Абхазия.
БИОГРАФИЯ
Габлия Инал Соломонович родился 7 июля 1991 года в с. Тамыше.
Очамчирского района Абхазской АССР. В 2008 году окончил Московскую среднюю школу № 1259.
2008 – 2013 гг. – обучение в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» по специальности «регулирование внешнеэкономической деятельности».
2010 – 2011 гг. стажёр-исследователь в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».
2012 – 2014 гг. – тренер по курсу «Технологии лидерства» Федеральной сети образовательных центров «Юниум».
2013 – 2015 гг. – специалист, ведущий специалист по инвестиционно-технической оценке АО «РусГидро Интернэшинл АГ», филиал в г. Москве.
С 2016 года по настоящее время – инженер-экономист ООО «Строительная Компания Мегаполис» в г. Москве.
С 2018 года по настоящее время директор онлайн-школы абхазского языка «Алашарбага».
Выпускник военной кафедры НИУ «Высшая школа экономики».
Лейтенант запаса.
Холост.
***Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назначен Цимцба Дмитрий Олегович.
Пресс-служба Президента Республики Абхазия
Номер: 60
Выпуск: 3938
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента Республики Абхазия