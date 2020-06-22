УКАЗЫ

*** Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания первый вице-премьер Джопуа Беслан Цибович назначен министром сельского хозяйства Республики Абхазия.

***Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания Габлия Инал Соломонович назначен министром просвещения и языковой политики Республики Абхазия.

БИОГРАФИЯ

Габлия Инал Соломонович родился 7 июля 1991 года в с. Тамыше.

Очамчирского района Абхазской АССР. В 2008 году окончил Московскую среднюю школу № 1259.

2008 – 2013 гг. – обучение в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» по специальности «регулирование внешнеэкономической деятельности».

2010 – 2011 гг. стажёр-исследователь в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики».

2012 – 2014 гг. – тренер по курсу «Технологии лидерства» Федеральной сети образовательных центров «Юниум».

2013 – 2015 гг. – специалист, ведущий специалист по инвестиционно-технической оценке АО «РусГидро Интернэшинл АГ», филиал в г. Москве.

С 2016 года по настоящее время – инженер-экономист ООО «Строительная Компания Мегаполис» в г. Москве.

С 2018 года по настоящее время директор онлайн-школы абхазского языка «Алашарбага».

Выпускник военной кафедры НИУ «Высшая школа экономики».

Лейтенант запаса.

Холост.

***Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назначен Цимцба Дмитрий Олегович.

Пресс-служба Президента Республики Абхазия

Номер: 60Выпуск: 3938Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента Республики Абхазия