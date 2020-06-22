ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В третье воскресенье июня в Абхазии отмечают День медицинского работника. С профессиональным праздником сотрудников медицинских учреждений страны поздравили:

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания:

«В нынешнем году этот праздник имеет особый смысл. По всему миру врачи оказались на передней линии защиты человечества от охватившей все страны пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря профессионализму, преданному отношению к избранному пути абхазских врачей, медсестер, сотрудников станций «скорой помощи», санитаров, других медработников в нашей стране удалось минимизировать последствия пандемии COVID-19.

Порой без сна и отдыха, рискуя собственным здоровьем, вы выполняете свой долг, за что мы вам очень благодарны.

Государство будет делать все возможное для оказания поддержки отечественной медицине, улучшения ее материально-технического оснащения.

В этот праздничный день я желаю вам, дорогие медики, здоровья, профессиональных достижений, благополучия вашим семьям!»

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб:

«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Врач – одна из гуманнейших и благородных профессий, требующая глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. У вас непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти на помощь. Мероприятия, реализуемые вами для защиты здоровья населения Абхазии в период мировой пандемии коронавируса, продемонстрировали главные качества медиков – самоотверженность и следование своему долгу.

Вопросы здравоохранения имеют первостепенное значение в ряду социальных задач, стоящих перед Правительством. Именно поэтому нам предстоит достичь целей, востребованных временем: совершенствовать качество медицинской помощи, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных специалистов, улучшать материально-техническую базу системы здравоохранения.

Выражаю признательность медицинским работникам за неутомимый труд. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и благополучия!»

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Министр здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия:

«Дорогие коллеги, друзья!

День медика – символ высокого признания общественной значимости труда и заслуг врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитаров и представителей других профессий, работающих в сфере здравоохранения.

В сложнейший период пандемии COVID-19 медицинскому сообществу Абхазии при поддержке руководства страны, бизнес-сообщества республики, ряда благотворительных и волонтерских организаций в тесном сотрудничестве с МЧС, МВД, СГБ и ГТК страны удается с успехом выполнять поставленные перед ним задачи, начиная от противоэпидемических мероприятий, своевременного тестирования на новую коронавирусную инфекцию до лечения пациентов с подтвержденным диагнозом. Впереди, как и всегда, новые вызовы, готовность к которым наши медики доказывают ежедневно.

Важно отметить, что в этих непростых условиях в штатном режиме проходит работа всех учреждений здравоохранения Абхазии, в полном объеме оказывается неотложная медицинская помощь, за что выражаю благодарность всем медработникам страны. Примите в этот праздничный день пожелания здоровья, семейного благополучия, успехов! Пусть наградой за нелегкую работу будет крепкое здоровье ваших пациентов, их искренняя благодарность! Пусть рядом всегда будут понимающие, любящие, готовые поддержать родные и близкие, друзья и единомышленники. Мира вам и добра!»

Номер: 60Выпуск: 3938Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс