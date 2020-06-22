ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

На рассвете 22 июня 1941 года мирная тишина была нарушена грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба бомб. Гитлеровская Германия, вероломно напав на Советский Союз, приступила к осуществлению своей чудовищной цели: уничтожить советское государство, истребить миллионы людей, поработить народы СССР. Началась самая кровопролитная в мировой истории война, которая продолжалась 1418 дней.

Советский народ вышел победителем из этой войны, заплатив за победу страшную цену. По данным Минобороны РФ, общие потери СССР в Великой Отечественной войне составили 26 млн 600 тыс. человек, в том числе военные – 8 млн 660 тыс. человек.

Это – день памяти и скорби нескольких поколений наших сограждан. На фронты Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. ушло более 55 тыс. граждан Абхазии, более 17 тыс. из них не вернулись домой.

Номер: 60Выпуск: 3938Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.