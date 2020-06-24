АБХАЗСКИЙ МИР

Вопросы духовно-нравственного развития абхазского общества и государства в современном мире

(Окончание. Начало в № 60.)

Отличительное в идее гостеприимства выражается в том, что для гостей в старину абхазы в своей усадьбе строили специальное помещение – «акъас6ьа» (дом для проживания гостей), здесь же держали специальную гостевую посуду, утварь и постельные принадлежности. В современных абхазских домах до сих пор содержат отдельные гостевые помещения со всеми необходимыми предметами домашнего обихода.

Морально-этическая ценность гостеприимства представляется для абхазов, как и для всех кавказских народов, нерушимой. Через него народ показывает свое отношение к стороннему человеку, проявляя заботу о его благополучии и безопасности.

Специально приехавшего или пришедшего гостя абхазы во все времена воспринимали как «Божью благодать» и считали гостем от Бога и, верили, что он несет с собой Божье благословение.

Еще одна особенность «Абхазского мира», которая равно одинаково касалась и дворян, и анхаюы (усадебников), т.е. все сословия абхазского общества, это исполнение военной повинности. Каждый мужчина должен был в случае необходимости явиться с оружием для защиты общей безопасности и действовать против общих врагов.

Военно-демократические отношения, которые преобладали в абхазском обществе, выработали в характере народа рыцарские черты и особенности морально-этических установок, которые перешли в разряд национально-культурного наследия.

Оружие издревле ценилось у абхазов едва ли не превыше всего. Оно являлось постоянной принадлежностью всякого мужчины и предметом его особой гордости. Считалось недопустимым обезоруживание человека, оставление противнику своего оружия, ибо, согласно общепринятым представлениям, мужчина без оружия – это уже не мужчина.

Каждому абхазу с детского возраста приличествует жить в рамках общепринятых правил «Абхазского мира». Например, он по собственной инициативе и доброй воле может и даже должен незамедлительно принять участие в жизни любого человека (в том числе незнакомца или даже врага), которого постигло несчастье, горе или страдание.

«Абхазский мир» заключен по своей сути в абхазских ценностях, которые совмещают в себе понятия, отражающие право и нравы в частной и в общественной жизни. Так, например, если человек живет по правилам а8суа 7ас, то он не ворует, не крадет, не лжет, и данное им слово, есть слово чести, это печать, которая выше печати казенной, бюрократической. Слово, данное а8суа, тождественно высокой чести и совести; его честное слово создает ему репутацию, которая соизмеряется категорией благородного признания обществом его досточтимой личности.

Л. ХАРЧЛАА, канд.ист.наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран АГУ

Номер: 61Выпуск: 3939Рубрика: обществоАвтор: Л. ХАРЧЛАА, канд.ист.наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран АГУ