БЕСЛЕТСКИЙ МОСТ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

История Абхазии

На территории Абхазии имеется большое количество древних памятников: Илорский, Бедийский, Моквский, Драндский, Лыхненский и др. храмы, Бзыпская, Сухумская крепости, башни Великой Абхазской стены. Но есть ещё один древний памятник на территории нашей республики, который приковывает внимание, как специалистов так и любителей истории – однопролётный арочный Беслетский мост.

По своей архитектуре мост уникален. Дореволюционный археолог Прасковья Уварова писала о нём: «Сложен он из значительных плит местного песчаника, установлен на низких берегах реки четырёхгранными устоями и высится смелой аркой посреди зелени, окаймляющей реку; чуден мост как постройка и прекрасен массою зелени, плюща, которые ниспадают с арки и обвивают его со всех сторон».

Его архитектура на первый взгляд кажется довольно простой. Свод каменной арки состоит из обтёсанных квадратных каменных плит в форме клиньев, скрепленных прочным известковым раствором, что делает мост сугубо пешеходным. Также по правую и левую стороны пролётов свода мост облицован крупными каменными блоками (высотой 1 м и шириной 30–35 см), между которыми проложены по два ряда кирпичей по 3 см толщиной в толстом слое раствора. Ширина моста 4,7 м, общая длина 35 м.

Вместе с тем продуманное расположение моста на местности, высокое техническое мастерство, тонкий инженерный расчёт проектирования моста (верно взятая толщина арки, правильно выбранный пролёт, точно установленная кривая свода) демонстрируют всю сложность архитектуры Беслетского моста. В одном из путеводителей начала XX века отмечается, «насколько прочные употреблялись в старину составы для скрепления камня можно судить по плитам моста, которые кажутся спаянными». Мастер учёл и такие детали: пандусы подъездных путей он расположил высоко, устоям придал расширения, которые образуют с течением реки тупые углы изломов, ослабляющие напор воды.

О Беслетском мосте писали в разные годы. Его изучали Владимир Чернявский, Алексей Башкиров, Иосиф Адзинба, Георгий Чубинашвили, Вианор Пачулиа, Зураб Анчабадзе, Шалва Инал-ипа, Юрий Воронов и другие. Все подчёркивали красоту, великолепие и изящество моста, его пропорциональность.

Что касается датировки моста, то существуют разные мнения: от XI–XII, до XIII–XIV вв. Мы со своей стороны воздерживаемся пока дать свою датировку, считаем, что нужно провести дополнительную работу. Сделать разные анализы – вырезки на камне, рассмотреть однотипные или нет облицовочные камни пролётов моста, а также были ли они подвержены механическому воздействию во время реставрации. Сама реставрация моста была проведена в середине 30-х годов XX столетия.

Интерес научный представляет выбитая с левой стороны Беслетского моста на каменных плитах надпись. С целью визуального обследования объекта нами была организована экспедиция в рамках Абхазского государственного музея. В ней принял участие Николай Медвенский (заместитель директора Музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба).

При осмотре моста видны камни с надписью, непохожие на другие, они как бы вставлены в свод моста. Но когда это было сделано, пока сложно сказать. В планах у нас археолого-изыскательские исследования Беслетского моста. С привлечением специалистов-палеографов (после расчистки моста от зарослей) рассчитываем изучить подробно надпись, и в отдельной планируемой публикации намерены дать более развёрнутую картину: когда и, возможно, кем был сооружен этот замечательный памятник архитектурного зодчества. Не исключено, что строительство арочного моста через р. Басла было связано с развитием торговли.

Как же был прав Владимир Чернявский (краевед в XIX в.), заметивший, что Беслетский мост «по старине и оригинальной красоте является одним из редких памятников седой старины, достойных охраны и изучения».

Аркадий ДЖОПУА, директор Абгосмузея, Валентин НЮШКОВ, старший н.с. отдела археологии Абгосмузея.

Фото Николая МЕДВЕНСКОГО

Номер: 61Выпуск: 3939Рубрика: обществоАвтор: Аркадий ДЖОПУА, директор Абгосмузея, Валентин НЮШКОВ, старший н.с. отдела археологии Абгосмузея