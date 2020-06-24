КАК ИЗМЕНИТЬ ФИНАНСОВУЮ СИТУАЦИЮ

Пресс-конференция

На днях на площадке АГТРК журналисты встретились с вице-премьером, министром финансов республики Владимиром Валерьевичем Делба. Пресс-конференция была проведена в связи с тем, что финансово-экономическая ситуация в Абхазии, как и во всем мире, в этом году ощутимо ухудшилась в связи с пандемией. При том, что пока неизвестно, насколько долго еще продлятся карантинные меры. Население страны встревожило и то, что из официальных структур прозвучала информация о возможных задержках на месяц-два выплат по заработной плате отдельным категориям работников бюджетной сферы. А это еще больше отразится на благосостоянии населения, тем более что занятые в сфере курорта и туризма люди давно лишены заработка.

Владимир Делба подтвердил, что изоляция страны привела к снижению внутренней торговли и развития сферы обслуживания, в том числе туристов и отдыхающих, что не могло не повлиять на доходную часть бюджета. Это привело к уменьшению объемов финансового обслуживания населения. И беда в том, что уровень выпадения доходов увеличивается. Например, если за пять месяцев этого года бюджет недополучил 37 млн руб., и это оценивалось как успех, то за 17 дней июня, то есть на день проведения пресс-конференции, эта цифра нарастилась еще на 75 млн, и общее выпадение составило более 110 млн рублей. Поэтому есть риски в вопросах защищенности расходов на заработную плату, социальные пособия, пособия отдельным категориям людей и т.д.

Чуть позже, отвечая на вопросы журналистов, Делба скажет, что в этом году, если совершенно не будет турбизнеса, объем возможных потерь в республике составит до двух миллиардов рублей, при этом очень пострадают как сам бизнес в целом, так и многие предприниматели, сократятся налоговые поступления.

Вице-премьер, министр финансов сообщил, что Правительство предпринимает меры по стабилизации ситуации. 12 июня Президент страны издал Распоряжение, в котором определены приоритетные направления по выплатам и меры по стабилизации всей бюджетной системы. В документе в том числе предусмотрены меры по поддержке предпринимательства (отсрочка платежей в налоговых органах, облегчение в оформлении различных документов). И нам бы хотелось, сказал финансист, продолжить меры, которые уже принимаются, а это контроль за целевым использованием средств, повышение уровня доходов. С учетом ресурсов и резервов страны, определенную пользу принесли бы такие меры, как перевод на более поздние сроки расходов на капитальное строительство, на приобретение имущества и т.д., а может быть, произвести и секвестирование бюджета.

Что касается оплаты труда работников бюджетной сферы, а ежемесячные расходы на это составляют более 300 млн руб, или 47% от общей суммы расходов, то в июне она пройдет, хоть и с некоторой задержкой, в прежнем порядке: военные структуры, органы правопорядка, затем сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д. В июне люди получают зарплату за май. Полностью выплачена зарплата за апрель. Что касается следующих месяцев, то Владимир Делба подчеркнул, что обязательства государства в этом вопросе сохраняются, только будет замедление ожидаемых доходов. Но духом падать, подчеркнул он, не следует, все стараются и готовятся к лучшему развитию событий. Отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что в ближайшее время ожидается поступление и российской финансовой помощи по Инвестпрограмме, задержка которой произошла из-за происходившей передачи полномочий в соответствующих структурах РФ.

Что касается российской пенсии, то она поступает в полном объеме и своевременно, поэтому задержек с её выплатой не предусматривается.

Сложней с абхазской пенсией, выплата которой задерживается. А её увеличение пока неподъемно для государства. Существует большая задолженность Пенсионному фонду, в основном от налоговых агентов – юридических лиц. Эта задолженность на сегодня равна более 358 млн руб. А это большой ресурс, который помог бы решить вопрос своевременной выплаты пенсий, и не только. Бюджет самого Пенсионного фонда равен 94 млн руб. И что характерно, юридические лица не имеют задолженностей по выплатам зарплат в своих фирмах и предприятиях, а по отчислениям в Пенсионный фонд – имеют.

По выплате пособий можно было бы желать лучшего, и нужен к этому вопросу более системный подход. Сегодня же выплаты будут производиться тем категориям людей, которые определены законодательством.

Много вопросов задавалось на конференции об НДС и в целом собираемости налогов. Делба рассказал, что за первый квартал выполнение плана налоговых платежей составило 97%, и это хороший показатель, на него повлияла и дособираемость налогов за прошлый год. И за пять месяцев собираемость оказалась достаточно высокой. Но доходы страны формируются из сезонных доходов, а июнь этого года пошел с большим минусом. Существует риск увеличения безработицы. Но есть и характерное наблюдение. По словам Делба, за последние два месяца в три раза увеличился оборот земли, поэтому надо поддержать аграриев.

НДС сегодня является лидером ставок, и нынешняя форма НДС в Абхазии – это международная практика, хотя для Абхазии этот вид налога, может, и был неожиданным. И сегодня вопрос о его отмене не стоит, а стоит вопрос о совершенствовании. Уменьшать его или нет, делать градацию по видам товаров или нет, взимать НДС на границе или после реализации товаров. НДС принимается в тех странах, где считается, что будет развиваться своя экономика. В любом случае речь должна идти о справедливом и равном налогообложении. Существующий закон об НДС вызывает много вопросов, и надо вносить в него изменения. В целом идет очень активная работа над несколькими законопроектами, например, о едином налоге, сказал Делба. И свою пресс-конференцию закончил на оптимистичной ноте:

– Будем надеяться на хорошие перспективы. Открытие границы позволит вернуться к финансовой устойчивости без дополнительных российских ресурсов. Сейчас речь идет не о развитии, а о стабилизации и формировании бюджета на следующий год с учетом вызовов времени.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 61Выпуск: 3939Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА