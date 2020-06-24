ПОКИНЬ, ВОЙНА, КРАЙ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ!

Первому Президенту РА – 75 лет

Едва ли в мире сыщется другая страна, которая так зависит от своих курортов, как Абхазия. Узкая полоска цветущей земли между морем и безлюдными горами, «край вечной весны посередине лета», по выражению Ф. Искандера, опустел после небывало жестокой войны.

Курортный бум, случившийся этим летом, можно объяснить по-разному. Здесь и находчивость гостеприимных хозяев, несмотря ни на что сумевших сделать границу прозрачной. И человеческое, вопреки циркулярам, отношение русских пограничников. И подспудная работа весьма ответственных должностных лиц, которых и назвать-то поименно нельзя, чтобы кропотливый их труд не пошел насмарку. Но результат тут налицо – на побережье Абхазии отдохнуло около 40 тысяч россиян, что в 15 раз больше, чем в прошлом сезоне. В лучшем абхазском санатории «Самшитовая роща» все лето жили семьи сотрудников Федеральной службы охраны, что, конечно, было бы невозможно, если бы репутация Абхазии вызывала сомнения. Впервые после войны на своих здравницах Абхазия заработала один миллион долларов.

Много это или мало? Для неотложных нужд по восстановлению экономики, запуску производственной сферы Абхазии, по предварительным расчетам, необходимо 50 миллионов долларов. При условии снятия блокады этих стартовых денег должно хватить для главного – перехода к самообеспечению. Конечно, получить столь значительную по здешним меркам сумму можно лишь в кредит. Такие переговоры проведены абхазскими финансистами в ряде западных государств. И были достигнуты любопытные результаты. Швейцарские «Швисс Кредит Банк» и «УВС-Банк», правительство Канады готовы открыть Абхазии кредитную линию, причем деньги будут предоставляться на безвозвратной основе. От Абхазии требуется лишь одно – подписать договор с Грузией, получить международно-признанный статус. Иначе нельзя, в отсутствие статуса престиж кредиторов может сильно пострадать.

Более смелым оказался частный капитал. Весной в Германии с успехом прошел благотворительный фестиваль «Мир и будущее для Абхазии», а уже летом под патронажем инициатора акции – немецкого журналиста Ойгена Краммига в Абхазию прибыл автокараван со всякой всячиной: от консервов, сахара и масла до приборов – для запуска мыльных пузырей. Это не единственный случай. Порой даже кажется, что от желающих послать в Абхазию гуманитарную помощь нет отбоя, но только все они не из России. Ну а западным предпринимателем, как известно, никогда не движет филантропия. Дело в другом. В скором времени в Абхазии начнется приватизация народно-хозяйственных объектов, и тот инвестор, который поспеет первым, получит большие преимущества. В том, что затраты окупятся миллиардами прибыли завтрашнего дня, никто не сомневается.

Кроме гостиниц и пансионатов, большую ценность представляют собой питьевые воды и минеральные источники Абхазии. На Всероссийской выставке питьевых вод в 1912 году здешняя вода заняла одно из первых мест. Она так хороша, что ее многие десятилетия разливали в бутылки и вывозили в разные страны как «прекрасно освежающий столовый напиток, улучшающий обмен веществ и выводящий из организма вредные элементы». Минеральная вода «Ауадхара» по своему химическому составу сродни французской воде «Виши», немецким источникам Эмса, грузинскому «Боржоми». И вот сегодня, пока новоявленное российское купечество раскачивается, проворные немцы лазают по ущельям и потирают руки, предвкушая доход от продажи целебных вод в своих супермаркетах. Осуществлению планов мешает все та же неопределенность статуса Абхазии, без которого, по мнению премьера Геннадия Гагулия, серьезный бизнес, увы, невозможен.

Судя по многим признакам, договор между Абхазией и Грузией, вокруг которого шло столько словопрений, видимо, будет подписан осенью. Владиславу Ардзинба и днем и ночью названивают московские министерские чины, «сливки» посольского клуба, уговаривая не артачиться и суля всяческие перспективы. Абхазскому лидеру приходится держать круговую оборону в дипломатических окопах.

За три года после войны абхазский лидер обрел все зримые атрибуты президентской власти. Все стало как у других суверенов больших и малых республик бывшего СССР. За эти годы Ардзинба вырос и как государственный деятель. Парадоксально, но именно в ходе чеченского кризиса расширились и окрепли связи Ардзинба с российской политической и военной элитой. В Москве, наконец, разглядели, что такое настоящий пещерный сепаратизм и чем он отличается от абхазского. Прошедший европейские университеты интеллектуал с докторской степенью по части эрудиции и навыков управления Ардзинба способен дать фору иным членам российского кабинета.

Благодаря личному обаянию Ардзинба разрушилась информационная блокада вокруг Абхазии. Сегодня Президент дает по нескольку интервью в неделю, а один бедолага из Мурманска, которого я встретил в приемной, томился там в ожидании аудиенции целых два дня! Нынче Ардзинба не может как прежде позволить себе рискованный анекдот, он стал более сух, чаще смотрит на часы, мысли излагает концептуально, обходя стороной невыигрышную фактуру, тщательно выбирает выражения и избегает личных выпадов даже в адрес тех, кто ему неприятен. Но стратегия, принципы, подходы остались непреклонными.

Не следует, конечно, думать, что Ардзинба излишне самоуверен. Поразится тот, кто хоть раз увидит его ремарки на стенограммах совещаний абхазских радикалов, – настолько они язвительны и строги. Президент искренне не хочет новой войны.

Судя по разговорам с ближайшими сотрудниками и друзьями Ардзинба, внутренне он готов и ожидает перемены к лучшему в официальной позиции России. Многие нюансы известны только ему... Однако оптимизм Ардзинба зиждется не на пустом месте. Информированности его можно позавидовать. В сейфе Ардзинба хранятся конфиденциальная переписка российских инстанций по Абхазии, служебные материалы силовых ведомств, секретные докладные ряда министров Б. Ельцину, резолюции на них Президента России. Некоторые документы Ардзинба разрешает ксерокопировать, другие – только прочитать, третьи – показывает издали и сам выборочно цитирует. Особенно впечатляют циничные тексты Козырева, явно не предназначенные для публикации. «Откуда у вас все это?» – изумились как-то мидовские чиновники. «Не надо делать гадостей!» – парировал Ардзинба. Даже беглое ознакомление с этими бумагами наводит на мысль, что они могли быть получены только с помощью глубоко эшелонированных личных связей.

Барьером на пути признания Абхазии стоит Совет Безопасности ООН. В последней его резолюции вновь подтверждается территориальная целостность Грузии, но впервые не упоминается о праве наций на самоопределение. Между тем оба эти принципа в нашем случае можно соединить. Но по меньшей мере некорректно утверждать, что те 300 тысяч жителей, которые населяют Абхазию сейчас, не вправе решать ее судьбу, а вот те 150 тысяч, что отбыли в Грузию, как раз вправе. Удивляет и другое. Всем известно, кто совершает теракты в Гальском районе, надо быть слепым, чтобы этого не замечать. Но в ооновских докладах говорится о неких неустановленных диверсантах. Если это не предвзятость, то что это?

Основным источником получения Советом Безопасности сугубо односторонней информации является глава миссии ООН в Абхазии Ливиу Бота. В прошлом он занимался разоруженческой проблематикой, пытался примирить, правда, без успеха, враждующие стороны в Таджикистане. Пробиться к этому чопорному румыну невероятно трудно, интервью он не дает, но абхазские товарищи подстроили дело так, что мы смогли пообщаться в неделовой обстановке. И вопреки предубеждению г-н Бота произвел на меня приятное впечатление. Главный вывод, который я сделал: за годы работы в республике Бота, человек, изучающий историю и много анализирующий, подчас не решаясь сам себе в этом признаться, постепенно начинает осознавать, что Абхазия – это не просто регион, а страна. И есть многие государствообразующие признаки.

Одолеть Абхазию можно, лишь поссорив ее каким-то образом с Россией. Поэтому «уличение» абхазов в поддержке чеченских боевиков стало важным и постоянным элементом грузинской пропаганды. Официальные лица в Сухуме устали опровергать эти домыслы.

Политика России в отношении Абхазии должна стать открытой и публичной. Надо честно заявить о своих намерениях. Непристойная торговля маленьким народом за возможность где-то у черта на куличках разместить военные базы не украшает великое государство.

Не предвосхищая окончательного урегулирования, надо заключить с Абхазией торговое соглашение. Конечно, мы можем обойтись без абхазских мандаринов и фломастеров, без минеральной воды и лесных орехов. Но, во-первых, надо помнить о 70 тысячах русских, ведь рабочие места создаются прежде всего для них. А во-вторых, Абхазию надо сохранить в сфере своего влияния, что не дается само собой. Вот свежий пример. В декабре намечается пробный пуск Худзгинского месторождения в Ткуарчале, где запасы составляют более 70 тысяч тонн угля. Если к этому времени ослабнет пограничный режим на Псоу, то юг России будет обеспечен углем. Если нет, то абхазский уголь будет направлен в Турцию.

По словам председателя думского комитета по СНГ Георгия Тихонова, еще не было случая, чтобы МИД в абхазском вопросе посоветовался о чем-либо. Так и не представлено на ратификацию международное соглашение о санкциях против Абхазии, блокада действует явочным порядком. Но мир не без добрых людей. Работают другие ведомства. Абхазии практически гарантировано, что она останется в рублевой зоне при любом повороте событий.

Каждый абхаз знает: где бы он ни был, его последний приют позади его дома. Эта традиция соблюдается с незапамятных времен: будучи в родовой усадьбе Хагба в Дурипше, я стоял на семейном могильнике XV века. В минувшую войну во всех абхазских селах появились свежие холмики. Был я как-то в гостях у одного старого абхаза в селе Бзыбь. После скромного застолья он повел меня в сад и показал за изгородью пустующий двор соседа-грузина. А между ними – могила погибшего сына.

Возможно ли примирение сейчас сразу?

Игорь ЛЕНСКИЙ, спецкорр «Правды-5», 13-20 сентября 1996 года.

Из книги «Пришел из Эшер», 2020 год.

Номер: 61Выпуск: 3939Рубрика: политикаАвтор: Игорь ЛЕНСКИЙ, спецкорр «Правды-5», 13-20 сентября 1996 года. Из книги «Пришел из Эшер», 2020 год.