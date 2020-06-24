НОВОСТИ ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В день общенационального траура Республики Южная Осетия, в память о жертвах геноцида 1920 года Официальное Представительство Республики Южная Осетия в Приднестровской Молдавской Республике провело траурное мероприятие.

По приглашению главы Официального Представительства Республики Южная Осетия в ПМР Виталия Янковского в мероприятии принял участие Полномочный Представитель Республики Абхазия в ПМР Александр Ватаман.

Мероприятие прошло на территории Министерства иностранных дел ПМР. В нем приняли участие Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, заместитель Председателя Правительства ПМР Станислав Касап, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, министр государственной безопасности ПМР Валерий Гебос.

К памятным мероприятиям присоединились и в Приднестровье. В этот день состоялся митинг-реквием, приспущен национальный флаг Республики Южная Осетия. В книги Памяти, открытой Официальным Представительством Республики Южная Осетия в Приднестровской Молдавской Республике, оставлены записи руководителями приднестровских государственных ведомств.

«Кровавые преступления Грузии против народа Южной Осетии, совершенные в 1920 году, не должны и не могут быть забыты, а всем, кто их совершал или за ними стоял, – не может быть прощения.

Эту скорбную дату Официальное Представительство Республики Абхазия в ПМР разделяет вместе с Южной Осетией, вспоминая граждан этой страны, погибших от рук грузинских карателей.

Скорбим и сопереживаем вместе с вами.

Номер: 61Выпуск: 3939Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия