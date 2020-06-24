ПАРАД! СМИРНО! ШАГОМ МАРШ!

Победе советского народа в Великой Отечественной войне – 75 лет!

Год 2020 вошел в мир вместе с одной очень величественной и значимой датой. Это – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В новогоднем обращении Президент России Владимир Путин, поздравляя соотечественников, желая им мира, процветания, многих благ, сказал: «Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки – героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий поклон!»

Почти сразу многие углубились в предположения: каким грандиозным праздником станет в России эта знаменательная дата, каким торжественным и впечатляющим 9 Мая будет военный парад на Красной площади в Москве; как организуют юбилейные торжества в Абхазии – из нашей республики ушли на фронты Великой Отечественной более 55 тысяч человек, многие не вернулись, 23 воина получили высокое звание Героя Советского Союза; и сейчас рядом с нами живут ветераны той Великой войны, которая освободила многие страны и народы мира от коричневой чумы фашизма. Обсуждалось, как лучше и красивее провести эти праздники. Однако налетевшая на мир пандемия коронавируса COVID-19 разбила все планы, мечты и надежды. Карантин, самоизоляция, прекращение работы предприятий, учреждений, торговых заведений, транспорта… Невозможны контакты большого количества людей, различные массовые мероприятия, празднества, парады…

9 Мая. День Победы. Эта священная дата пришлась на самый разгар в России, как и во все мире, пандемии. Понятно, праздничные мероприятия, торжественный военный парад в такой ситуации состояться не могут. Но ведь можно и потом. Когда? Пандемия в мире постепенно пошла на спад. Данные и цифры Роспотребнадзора свидетельствуют: пик заболеваемости в России остался позади, страна вступила на путь выздоровления и снижения числа заболевающих. Постепенно ослабляется режим внедренных в жизнь ограничений.

Президент России Владимир Путин принимает решение: в Москве, на Красной площади, Парад Победы состоится 24 июня 2020 года, в 10 часов утра – в 75-ю годовщину первого, после разгрома фашистских войск и победоносного завершения Великой Отечественной войны, Парада Победы. Этот день в России объявлен выходным. В 22 часа запланирован артиллерийский салют. Но шествие Бессмертного полка, традиционные праздничные массовые мероприятия, гуляния пока отложены.

Известие, что Парад Победы все-таки состоится, обрадовало людей. Что же все-таки за магнетизм, притягивающий миллионы взглядов и душ, кроется под этим понятием – «парад»?

Слово парад произошло от латинского «paro» – готов – готов к торжественному маршу, прохождению войск, чаще всего с военной техникой. Парад проводится в дни официальных праздников, торжеств государственного и военного значения и, как правило, после удачного завершения крупных военных операций.

Интересны истории проведения многих парадов.

Начало проведения парадов в России уходит еще в ХVI – ХVII века.

Первый в советской стране военный парад Красной Армии состоялся 1 мая 1918 года в Москве на Ходынском поле. Но с этим полем связана трагическая история. Вот она.

14 мая 1896 года в Москве состоялась коронация императора Николая II. Народные торжества по этому поводу планировались грандиозные. Основное место их проведения – Ходынское поле. Построили там павильоны, балаганы, временные театры, лавки для бесплатной раздачи 30 000 ведер пива, 10 000 ведер меда, сувениров, царских гостинцев, в которые уложили: памятную эмалированную кружку с царскими вензелями, булку от Филиппова, полфунта (227 граммов) колбасы, пряник с вензелями, конфеты и грецкие орехи. Все упаковывалось в специальный юбилейный платок, изготовленный на Прохоровской мануфактуре. Уже в 5 часов утра на поле собралось более 500 000 человек. Самое страшное началось, когда в толпе пополз слух, что буфетчики раздают подарки своим близким и забирают себе, поэтому всем не хватит. Начался штурм ларьков, давка захлестнула поле. 1800 полицейских оказались попросту сметены. Жертвы трагедии: 1379 человек убитыми и более 900 раненых.

Я думаю, нельзя исключить, что первый военный парад Красной Армии был проведен на Ходынском поле не случайно – новая Советская власть хотела перекрыть тяжелые и еще не очень далекие воспоминания героизмом своих солдат.

Основным же местом торжеств в Советском Союзе была Красная площадь в Москве. На ней традиционно проводились военные парады в честь очередной годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции – главного государственного праздника СССР, а также первомайские демонстрации, другие значимые мероприятия. Естественно, что в 1941 году празднование 24-й годовщины Великого Октября состоялось бы, и 7 ноября Красная площадь принимала бы гостей. Но 22 июня 1941 года все изменило коренным образом. Фашистская Германия напала на СССР. Началась Великая Отечественная война.

К ноябрю 41-го немецко-фашистские войска уверенно продвигались по советской земле. Многие тогда думали, что вопрос о проведении праздничных торжеств даже не возникнет. Но военный парад 7 ноября 1941 года вопреки всему состоялся и стал уникальным по своей значимости. Он имел огромное внутриполитическое и международное значение, способствовал укреплению морального духа советского народа, вдохновил армию и тружеников тыла на борьбу с агрессором. По эмоционально-нравственному воздействию на дальнейшие события в Великой Отечественной войне этот парад может быть приравнен к победе в важнейшей стратегической военной операции. Он произвел деморализующее впечатление на врага, уже планировавшего парад своих полков на Красной площади в Москве. Укрепил авторитет СССР в мире.

Немецкие историки писали, что Гитлер, услышав из радиоприемника команды на русском языке, музыку советских маршей и чеканный топот солдатских сапог, понял в чем дело и бросился к телефону. В истерике он кричал командующему бомбардировочной эскадрой, находившейся под Москвой: «Парад разбомбить! Даю час на искупление вины!» Несмотря на сильную метель, немецкие самолеты-бомбардировщики кинулись исполнять приказ. До Москвы не долетел ни один. На следующий день было сообщено: на рубежах Москвы силами 6-го истребительного корпуса и зенитчиками ПВО было сбито 34 немецких самолета.

В этом параде участвовало 28 467 человек – пехотинцы, стрелки, пулеметчики, артиллеристы, танкисты, кавалеристы, ополченцы, 16 тачанок. Военную технику представляли: 296 пулеметов, 18 минометов, 12 зенитных пулеметов, 128 орудий средней и большой мощности. По площади прошли 160 танков. Планировался воздушный парад с 300 самолетами, но из-за сильного снегопада и пурги он был отменен.

Парад на Красной площади в Москве слышал весь мир. Репортаж вел известный радиокомментатор и журналист В. Синявский.

С парада воинские части, практически, отправлялись прямо на фронт.

Парад организовывался и проводился по личному указанию Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина. И все же решение о проведении 7 ноября 1941г. парада на Красной площади было принято не сразу – очень сложной и напряженной была обстановка под Москвой. Но 28 октября на совещании с участием членов Политбюро, генералитета Сталин поднял этот вопрос – для многих достаточно неожиданный – и настоял на проведении парада. Подготовка к нему велась в строжайшей секретности.

В речи, с которой Председатель Государственного комитета обороны, Верховный Главнокомандующий, Нарком обороны СССР И.Сталин на Красной площади обратился к участникам парада, к армии, к народу страны, он сказал, что праздновать 24-ю годовщину Октябрьской революции приходится в очень тяжелых условиях. Но на советский народ смотрят порабощенные немецкими захватчиками народы Европы. На советский народ выпала освободительная миссия. Надо быть достойными этой миссии. «Пусть вдохновляет в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осеняет победоносное знамя великого Ленина». «Наше дело правое. Победа будет за нами!»

И Победа была завоевана. 9 Мая 1945 года стало днем разгрома немецкого фашизма, днем победного завершения Великой Отечественной войны. Грандиозным по значимости стал в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года и первый Парад Победы – исторический парад воинов-победителей в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Командует парадом маршал Константин Рокоссовский. Принимает парад – маршал Георгий Жуков. 10.00. С боем кремлевских курантов Георгий Жуков на белом коне выезжает на Красную площадь. Звучит команда «Парад. Смирно!» Сводный военный оркестр – 1400 музыкантов – исполняет известное «Славься, русский народ!» Михаила Глинки. Маршалы, совершив объезд войск, возвращаются к Мавзолею В. И. Ленина. Жуков от имени Советского правительства и Коммунистической партии поздравляет «доблестных советских воинов и весь народ с Великой Победой над фашистской Германией». Звучит гимн Советского Союза. Гремят 50 залпов артиллерийского салюта. Над площадью разносится троекратное «Ура!» Начинается торжественный марш войск.

В Параде Победы приняли участие сводные полки фронтов, Наркомата обороны, Военно-морского флота, военные академии, училища и части Московского гарнизона. Сводные полки фронтов укомплектованы воинами-победителями, отличившимися в боях и имеющими боевые награды.

На Красную площадь вступает колонна советских воинов. Они несут опущенные до земли 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанный бой эти знамена брошены к подножию Мавзолея в знак сокрушительного разгрома агрессора.

Парад под проливным дождем длился 2 часа (122 минуты). В нем приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат.

В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, вылетели 20 тысяч ракет. Кульминацией праздника стало полотнище с изображением ордена Победы, появившееся высоко над Москвой в лучах прожекторов.

У этого Парада Победы оказалось и продолжение. По предложению Советского правительства и Верховного командования в сентябре 1945 года состоялся малый Парад Победы союзных войск в Берлине, в котором приняли участие советские, американские, английские и французские войска.

А 9 Мая 1995 года, в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в Москве на Красной площади состоялся юбилейный парад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями Московского гарнизона. В параде участвовали 4939 человек.

Сейчас в Москве уже завершаются репетиции Парада Победы в честь 75-летия Великой Победы в Отечественной войне 1941 – 1945 годов, который, как сегодня подчеркивают, состоится ровно через 75 лет, «день в день, час в час», как и самый первый Парад Победы, 24 июня 1945 года, в 10 часов утра.

Ждем у своих телевизоров трансляцию этого знаменательного события.

…Свои традиции проведения парадов есть и в Абхазии. В нашей республике день окончания грузино-абхазской войны 30 сентября отмечается как день Победы и Независимости. Именно в этот день, 30 сентября 1993 года, абхазские войска, преследуя отступающего противника, вышли к абхазо-грузинской границе по реке Ингур и водрузили там в знак своей Победы Абхазский флаг.

И в этот день на площади Свободы в Сухуме проходит военный парад, устраиваются театрализованные представления. Парад традиционно открывают ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992 –1993 годов – участники боевых действий. Выносится Государственный флаг Республики Абхазия и Знамя Победы в Отечественной войне. Чеканя шаг, маршем проходят по площади Свободы парадные расчеты Вооруженных сил Абхазии, Вооруженных сил Российской Федерации, казаки Абхазии, Дона, Кубани. Завершается парад проходом военной техники, а над столицей пролетают вертолеты.

В параде, как правило, принимают участие более полутора тысяч военнослужащих, не менее 120 единиц военной техники.

На военном параде в Абхазии всегда немало гостей. Это – добровольцы с Северного Кавказа и Юга России, сражавшиеся вместе с нашими бойцами с грузинскими боевиками, делегации России, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики, Нагорно-Карабахской Республики, Донбасса, представители абхазских диаспор из Турции, Иордании, других стран.

Руководители страны в обращении к участникам парада, народу Абхазии подчеркивают необходимость помнить о той огромной цене, которую заплатил абхазский народ за свою свободу и независимость – жертвами грузинской агрессии стали 3,5 тысячи жителей Абхазии, ранено более 5 тысяч человек, более 200 числятся пропавшими без вести, помнить о добровольцах, пришедших на помощь попавшей в большую беду Абхазии. Подчеркивают значимость помощи, которую оказала в войну и продолжает оказывать и сейчас стратегический партнер и союзник Абхазии – Россия, с народом которой Абхазию объединяет очень многое – общая история, культура, духовность, традиции.

…Наверное, все мы всегда с волнением смотрим военные парады, где бы они ни проходили. Военный парад – демонстрация современной боевой мощи, силы страны, готовой к отражению любой неожиданности, он – символ связи поколений.

И потому мы спокойны, особо ощущаем свою защищенность, строим планы на завтра, когда слышим уверенное:

«Парад! Смирно! Шагом марш!»

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА с использованием исторических материалов

Номер: 61Выпуск: 3939Рубрика: политикаАвтор: Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА с использованием исторических материалов