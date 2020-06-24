ОБЕСПЕЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ

Руководитель Администрации Президента РА Алхас Квициниа обсудил с главами администраций городов и районов Абхазии подготовку к проведению голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Он отметил, что «в нашей республике много граждан России, мы обязаны обеспечить им возможность голосовать».

Как сообщил Квициниа, граждане России будут проголосовать только в одном месте – в Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия. «Поэтому необходимо обеспечить граждан транспортом, чтобы они смогли добраться до места голосования»,– сказал он. Глава Администрации города Сухума Беслан Эшба отметил: «Необходимо скоординировать действия с самим Посольством. Мы будем оказывать содействие, обеспечим транспортом».

Как сообщил глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия, «в Агудзере проживает немало граждан Российской Федерации, мы их обеспечим транспортом».

В целях соблюдения мер инфекционной безопасности, главы районов предложили разделить период голосования на определенные часы для каждого района.

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Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проехали на грузовом автомобиле по улицам Абхазии под песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

24 июня по улицам Гудаутского района в 9 часов утра начал курсировать КамАЗ российской военной базы, в котором находились военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны со знаменами Победы и российским флагом. Во время движения с бортов автомобиля звучали легендарные песни военных лет: «Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Вечер на рейде», «День Победы, «Вот солдаты идут» и другие.

Номер: 61Выпуск: 3939Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс