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ВЫСОКОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
АБХАЗИЯ-РОССИЯ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания отбыл в Москву. По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Аслан Бжания принял участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня в Москве. По предложению Президента Аслана Бжания в состав официальной делегации Республики Абхазия включены депутат Парламента РА Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты РА Адгур Ардзинба.
В ходе визита в Москву Аслан Бжания проведет ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил Президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Кремлевском Дворце.
От имени народа Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне и поблагодарил за приглашение.
Пресс-служба Президента РА
Номер: 61
Выпуск: 3939
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА