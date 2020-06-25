ДЕНЬГИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании состоялась пресс-конференция председателя Национального банка РА Беслана Барателия.

Он дал краткую оценку нынешней экономической ситуации в стране: «Все мы являемся свидетелями необычных событий, которые охватили не только Абхазию, но и весь мир. Наша экономика вследствие этих событий оказалась наиболее уязвимой, поскольку она экспортоориентирована и сильно зависит от экспорто-импортных операций, страна не является эмитентом национальной валюты.

Недавно мы подводили итоги притока и оттока денег в Абхазию и из Абхазии за 5 месяцев 2020 года. Оказалось, что в Абхазию поступило более 9 млрд рублей. За этот же период из Абхазии ушло 11 млрд рублей. Таким образом, сальдо потока и оттока денег стало отрицательным, а объем денежной массы в стране сократился на 2 млрд рублей. Безусловно, это колоссальная сумма для нашей маленькой экономики. Сокращение объема денежной массы вызвало снижение предпринимательской активности, сокращение торговой выручки, поступлений в бюджет, дефицит денег в экономике. Мы очень надеемся, что ограничительные меры, вызванные пандемией COVID-19, будут сняты и экономика быстро восстановится. Прогнозировать пока сложно, но если ситуация стабилизируется, то во втором полугодии можно активизировать всю эту деятельность».

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс