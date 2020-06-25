ИСТОРИЯ С НАХОДКОЙ ЭПОХИ МЕЗОЛИТА

Наука

Будучи студентом исторического факультета АГУ, я заинтересовался одной фразой из учебника по истории Абхазии (это тот самый учебник, которому судьбою было уготовано самому стать подлинным историческим наследием). Так, в одном из самых увлекательных для меня разделов, посвященных каменному веку Абхазии, речь шла о находке останков древних людей в небезызвестном гроте Хупынипшахуа (Холодный грот).

В ходе своего рассказа я буду делать небольшие экскурсы в историю, чтобы читатель мог лучше понять суть проблемы, о которой пишу. Абхазия является той территорией, где еще в советские времена были обнаружены древнейшие памятники археологии каменного века. Достаточно вспомнить открытие в 30 гг. XX века С. Н. Замятниным такого знаменитого памятника, как Яштух (Яштхуа) – стоянки древнего палеолита. Яштхуская стоянка считается одним из древнейших памятников человеческой культуры мирового значения, с которого, по сути, началась история изучения каменного века на Кавказе. Понятно, что Абхазия с обилием большого количества пещерных и скальных убежищ, богатством субтропической колхидской флоры, животного мира, наличием кремневого сырья привлекала человека еще на заре его биологической эволюции. Поворотным моментом оказался этап, который ознаменовал выход на историческую арену «Человека анатомически современного вида», или Homo sapiens (Человек разумный), которого иногда ошибочно именуют кроманьонцем. Вышел на историческую арену Homo sapiens с такими великими достижениями, как развитая социальная организация, с подлинно человеческими языками, усовершенствованными орудиями труда и главное – искусством. Все эти достижения справедливо получили в науке название «верхнепалеолитическая революция». Кстати, говоря об искусстве, думаю, читателю будет интересно знать и о том, что в одной из пещер Абхазии, в частности, в пещере Окум, обнаружена и единственная пока для Причерноморья находка небезызвестной «Палеолитической Венеры». Не вдаваясь подробно в современные научные концепции происхождения Человека разумного, скажу, что последний быстро проникает во все уголки ойкумены и в ходе своего движения он также идет по территории Абхазии, – по уже проторенному его древними предшественниками пути, который известен в науке как «Восточный Причерноморский путь» миграции древнего человека.

К сожалению, науку редко балуют находки древних людей, в том числе и находки Человека разумного. Это и понятно, время его появления отстоит от нас на 35 – 40 тысяч лет назад Но точно известно, что в своем передвижении он очень рано оказался на Европейском субконтиненте, включая и Кавказ. В областях, прилегающих к так называемому Большому Причерноморью, или, как более привычно для археологов называть, к Циркумпонтийской зоне, приурочены и самые древние находки Homo sapiens у ворот Европы. Так, в частности, в одной из пещер, которая так и называется – Карстовая, в Румынии, на сегодняшний день научно задокументирована самая древняя, датируемая возрастом около 40 тысяч лет, находка Homo sapiens. Столь ранняя дата, происходящая из областей Западного Причерноморья, наводит на мысль и о раннем появлении Человека разумного и на другом противоположном берегу Черного моря – у нас в Восточном Причерноморье. В принципе, это и не требует особых доказательств, так как в Абхазии палеолит представлен многочисленными артефактами, оставленными первыми современными людьми. Ну, а как же обстоят дела с находками не только следов хозяйственной деятельности и жизни людей, но и с самими находками человека? Здесь, к сожалению, находки столь раннего времени неизвестны. Но – неизвестны ли на самом деле?!

На протяжении нескольких десятилетий в Абхазии работал известный археолог Л. Н. Соловьев. Думаю, имя этого ученого и его научная деятельность не требуют здесь разбора. Он занимался изучением памятников каменного века, да не только, а и эпохи энеолита и бронзы в Абхазии. И вот во время очередной работы в ущелье реки Кодор, в Холодном гроте, он обнаружил останки древних людей и непосредственно человека анатомически современного вида. Холодный грот – это эталонный памятник, по репрезентативности материала не уступающий такому эталонному памятнику, как Апианча (Кеп-богаз). Здесь представлены важнейшие находки в основном финальноверхнепалеолитического, мезолитического и отчасти даже ранненеолитического периодов. Но в целом это памятник мезолитического облика. Среди находок достаточно указать «Жезл Начальника», «Гарпуны из Холодного грота». Большой интерес представило обнаружение в финальномезолитических слоях остатков обугленных карбонизированных семян проса, свидетельствующих о том, что уже в мезолитическую эпоху древние обитатели пещер и навесов Абхазии, как и в области Плодородного полумесяца на Ближнем Востоке, переходили к интенсивному собирательству древних злаков. А там, как говорится, не за горами и великие древние земледельческие цивилизации. Ну и самое интересное, как указывалось выше, это то, что в Холодном гроте были обнаружены останки древних людей. Будучи студентом и уже работая в научном учреждении, я помногу штудировал научно-историческую литературу. И нет-нет, да иногда вновь проскальзывала информация об этих находках из Холодного грота в книгах Ю. Н. Воронова, то в книгах А. А. Формозова и В. П. Алексеева, а позже и в учебниках О. Х. Бгажба и С. З. Лакоба. И интерес к этим находкам то всплывал, то вновь откладывался в памяти на потом…

(Продолжение в следующем номере)

Давид КАНДЕЛАКИ, младший научный сотрудник отдела истории АбИГИ АНА

(Материал подготовлен с использованием открытых источников об ученых-археологах, работавших в разное время в Абхазии.)

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: обществоАвтор: Давид КАНДЕЛАКИ, младший научный сотрудник отдела истории АбИГИ АНА