Главная
В ЦИК РА
23.06.2020 года Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия кандидатам в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия бесплатно предоставлено равное эфирное время на государственном телевидении и путем проведения жеребьевки определена очередность их выхода в эфир:
06.07.2020 г.
Бзыпский избирательный округ № 10
1. Бейя Тимур Абесаломович
2. Лейба Тамази Гаврилович
07.07.2020 г.
Гудаутский городской избирательный округ № 18
1. Ахба Астамыр Яковлевич
2. Хагба Алхас Эсметович
08.07.2020 г.
Отхарский избирательный округ № 14
1. Барцыц Алмасхан Эдуардович
2. Габлия Робестан Иванович
09.07.2020 г.
Кындыгский избирательный округ № 31
1. Адлейба Джансух Иванович
2. Кокая Гарри Гурамович
3. Квициния Аидар Славикович
Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия утверждены форма и тексты избирательных бюллетеней по повторным выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындыгскому избирательному округу №31.
Номер: 62
Выпуск: 3940
Рубрика: политика
Автор: ЦИК РА