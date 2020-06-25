В ЦИК РА

23.06.2020 года Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия кандидатам в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия бесплатно предоставлено равное эфирное время на государственном телевидении и путем проведения жеребьевки определена очередность их выхода в эфир:

06.07.2020 г.

Бзыпский избирательный округ № 10

1. Бейя Тимур Абесаломович

2. Лейба Тамази Гаврилович

07.07.2020 г.

Гудаутский городской избирательный округ № 18

1. Ахба Астамыр Яковлевич

2. Хагба Алхас Эсметович

08.07.2020 г.

Отхарский избирательный округ № 14

1. Барцыц Алмасхан Эдуардович

2. Габлия Робестан Иванович

09.07.2020 г.

Кындыгский избирательный округ № 31

1. Адлейба Джансух Иванович

2. Кокая Гарри Гурамович

3. Квициния Аидар Славикович

Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия утверждены форма и тексты избирательных бюллетеней по повторным выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по Бзыпскому избирательному округу №10, Отхарскому избирательному округу №14, Гудаутскому избирательному округу №18 и Кындыгскому избирательному округу №31.

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: политикаАвтор: ЦИК РА