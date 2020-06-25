СУПЕРГЕРОИ НОСЯТ НЕ ПЛАЩИ, А БЕЛЫЙ ХАЛАТ

Мир изменился и нас изменил. Доказал свое превосходство, не произнеся ни единого слова. Запер людей в домах, остановил работу загрязняющих его заводов и фабрик, показал значимость профессий, которым в последнее время мало уделялось времени. И все это за считанные дни. Многие говорят: «Мир не будет прежним»! Я же, наоборот, считаю, что мир смог себя защитить и останется неизменным, это мы никогда не станем прежними. Этот вирус с короной проник в каждого из нас. Он превратился в целое звено нашей культуры.

Лично мне очень понравилось одно стихотворение в прозе, без рифмы и ритма, но с глубоким смыслом. Не знаю, можно ли назвать это произведение классическим, но оно меня тронуло своей пронзительной правдой.

Каким-то образом автор остался неизвестен:

«Я уснул в одном мире, а проснулся в другом. Дисней вдруг перестал быть волшебным, Париж уже не романтичен, Нью-Йорк – не главный город, Китайская стена уже не крепость, Мекка пуста, а Красная площадь 9 мая напоминает пустыню. Объятия и поцелуи стали оружием. Не навещать родителей и друзей превратилось в акт любви. Ты вдруг понял, что власть, красота и деньги ничего не стоят, и не смогут достать кислород, который тебе так необходим. Мир продолжает жить, и он красив. Он запер только людей в клетках. Мне кажется, что он говорит нам: «В вас нет необходимости. Воздух, земля, вода и небо прекрасно обходятся без вас. Когда вы вернетесь, помните, что это вы – мои гости, но не мои хозяева».

Я решила провести небольшой соцопрос населения на тему их отношения к пандемии и видения проблем. И вот что мне удалось узнать…

Алхас и Алина – близняшки. В следующем году они станут выпускниками школы и уже определились с выбором профессии. «Я буду поступать в медицинский вуз. Хочу стать сосудистым хирургом. Специальность выбрал года три назад. А вот сестра до последнего колебалась с выбором профессии. Но в последнее время, когда значимость работы врача стала еще более очевидной, сестра решила поступать вместе со мной», – сказал Алхас.

Оценивая труд и риски в работе ее будущих коллег, Алина недоумевает от халатности некоторых граждан, не верящих в коронавирус: «Ну не верит человек в вирус, не надо его убеждать. Но пусть проявляет ответственность и не подвергает опасности других граждан. Пусть подумает о тех, кто днем и ночью не смыкая глаз, лечит тех, кто по его вине может оказаться в больнице. Наша бабушка хотела выйти в город без маски. Я ей не разрешила. Мы с братом в общественных местах носим маски, обрабатываем руки септиком, это элементарные нормы».

Сергей Перцхелия, студент 2 курса военной академии в Санкт-Петербурге, в телефонном разговоре отметил, что если бы имел возможность встать рядом с врачами, то не раздумывая, пошел бы лечить пациентов. «Я знаю, что на Родине, в Абхазии, тоже есть заболевшие коронавирусом. Мне не терпится закончить академию, чтобы вернуться на Родину лечить людей. Но пока для этого мне нужно больше знаний. Второй курс это еще совсем не тот уровень, чтобы считать себя врачом».

Сергей дал мне номер товарища, Константина Верищяна, который учится с ним в одной академии. Константин студент 4 курса, он находится в больнице, и сутки напролет проводит в «красной» зоне. Несмотря на занятость, он выкроил 3 минутки и ответил на мои вопросы. «Я родом из Лазаревска и часто бывал в Абхазии. Люблю вашу страну, чувствую себя как дома. Правда в нынешних условиях я забыл чувства домашнего уюта. Я даже не помню, сколько конкретно я нахожусь в больнице. Но знаю точно, что больше двух месяцев. Конечно это сложно», – сказал он. «Кто-то не верит в существование вируса и крайне халатно относится к ограничительным мерам, и, как правило, оказывается на больничной койке. Я вижу их лица, вижу их страдания, конечно всем хочется помочь. Зачастую вижу, как люди, переболевшие и выписанные из больницы, снова нарушают режим самоизоляции. Ну и что нам, врачам, остается делать? Только молча продолжать работать!», – с грустью сказал он.

К счастью в Абхазии нет вспышки эпидемии. Хотя ситуация остается сложной, так как вирус не обошел нашу страну стороной. Если в первые дни карантина маски и перчатки носили практически все, то в последнее время многие расслабились. Лишь изредка можно встретить людей в масках, еще реже в перчатках. Люди, находящиеся в группе риска, как ни в чем небывало ходят по рынку, куда я направилась продолжить опрос.

«Мне 67 лет, я приехала на рынок из Нижней Эшеры, чтобы торговать овощами. Да, конечно боюсь вируса, но мне нужно прокормить семью. Я не могу сидеть дома. Да и к тому же у меня большой урожай, если его не продам, то куда дену?» – этим мотивирует свое нахождение на рынке Эльвира Бадоян.

Рядом сидящая с ней женщина не верит в коронавирус: «Нет никакой болезни. Мы целых 2 месяца сидели дома и не могли работать. Зачем спрашивается? Лучше бы я продала свой товар, а не выслушивала ужасающие новости по мировым телеканалам. Я здорова и зачем мне носить маску? Кого я могу заразить? Чепуха это все», – сказала она.

К счастью, не многие разделают ее мнение. «Я тоже здорова, но маску ношу, а вдруг клиент болеет? Кроме того я стараюсь быстрее продать товар и уйти с рынка. Зачем здесь толпиться, с такими не верующими в вирус общаться? Я тихо иду домой и занимаюсь домашними делами. Меня беспокоит будущее. Раньше в курортный сезон я сдавала комнаты туристам. А сейчас граница закрыта, туристов нет. А это был мой основной заработок и что теперь будет, неизвестно», – сказала она.

Да, вирус нанес большой урон экономике, туристическому потоку, бизнесу, предприятиям. Однако лучше потерпеть все убытки, чем заработать большие деньги и спустить все на лекарства. Верить в вирус или нет, право каждого. А вот носить средства защиты и не создавать скопление людей обязан каждый из нас. Мы можем распоряжаться своим здоровьем как хотим, но не можем ставить под угрозу чужое. Так что давайте еще немного потерпим, ведь лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА