Битва за здоровье пальм продолжается

Будни города

Пальмы являются неотъемлемой частью привычного ландшафта курортных зон Черноморского побережья Абхазии. Невозможно представить Гагру без этих красивых растений. Только на 14 гектарах Гагрского приморского парка представлено более 200 пальм разных видов; это финиковые, завезенные к нам с Канарских островов, кокосовые – из Южной Америки, а также китайские веерные пальмы. Однако сегодня их жизнь, а значит, и красота парков и улиц зависит от регулярности лечения, от комплекса мер по борьбе с красным пальмовым долгоносиком. Как раз сейчас завершается первый этап работы по их спасению от этого опасного вредителя. Работники комбината по благоустройству и озеленению города уже обработали 205 пальм, растущих в городской черте. Предстоит пролечить еще 210 пальм на территории Приморского парка им. принца Ольденбургского. По словам главного агронома комбината Дариела Джения, второй этап лечения планируется через три недели.

В борьбе с пальмовым долгоносиком используется специальный химический препарат. Разработан эффективный метод: пальму обрабатывают сверху, буквально пропитывая ее лекарством. Помимо лечения пораженных пальм, в целях профилактики обрабатываются и здоровые деревья. Благодаря руководству района проблем с нехваткой данного препарата сегодня нет.

Пальмовый долгоносик был обнаружен в Абхазии в 2017 году. Он особо опасен в теплое время года. Ученые выяснили, что долгоносик опасен всем видам пальм, но предпочтение он отдает канарским. Он выедает сердцевину ствола пальмы и если успевает повредить верхнюю точку, то растение начинает гибнуть. Несмотря на лечение, на постоянные меры работы по борьбе с пальмовым долгоносиком, он все же успел нанести Гагре ощутимый ущерб. Так, в прошлом сезоне не удалось спасти одну из пальм, долгие годы украшавшую вход в ресторан «Гагрипш».

Мадина ТАРБА, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гагрскому району

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гагрскому району