Курортный сезон. Пока только для местных

Новости из Гагрского района

В Абхазии с 5 июня официально открыт купальный сезон. Готовы ли к нему пляжи Гагры и какие работы еще проводятся, рассказывает замглавы Администрации Гагрского района Алхас Барциц.

– Как у нас принято, с 20 мая на имя главы Администрации Гагрского района начинают поступать заявления от граждан с просьбами взять в аренду пляжные зоны на летний период. В это же время мы распределяем между турфирмами точки реализации экскурсионных билетов. В этом году по известным всем причинам заявителей пока нет.

Однако Администрация Гагрского района несмотря на ситуацию в мире, связанную с карантином, уже проводит работы по обеспечению безопасности на море и пляжах, поскольку с 5 июня официально открыт купальный сезон. Силами муниципального унитарного предприятия «Курорт Гагра» осуществляется санитарная уборка береговой зоны, по предписанию Госинспекции маломерных судов исследуется морское дно, его освобождают от металлических, режущих, колющих предметов, занесенных в море в зимний период. Будет исследована территория от пятого микрорайона кемпинга до старой Гагры (8 км), примерно 18–20 метров вглубь от берега. Если опасные предметы обнаружены, то с помощью водолазов они извлекаются. Что касается пляжного инвентаря, то часть его уже приобретается за счет средств Администрации района, к примеру, буи. До конца июня планируется установить еще двадцать буёв, заказаны еще тридцать, которые также будут установлены.

Кабины для переодевания, душевые кабины, шезлонги, зонты, мусорные урны и другой инвентарь должен быть обеспечен непосредственно организациями или физическими лицами, взявшими по договорам в пользование определенные участки пляжей на летний период.

К сожалению, есть лица, которые, закрепив за собой пляж, не выполняют поставленных условий. В их отношении мы будем спрашивать строго: тщательно изучив условия договора с арендатором, комиссия сможет принять решение о расторжении его в одностороннем порядке, если эти условия не выполняются, и передать пляж другому арендатору, который отнесется к делу с ответственностью.

Осложняет подготовку пляжей к сезону недостаток денежных средств и людских ресурсов. Вместо 15–20 человек уборкой пляжной территории занимаются шесть-семь. Однако мы надеемся, что все трудности будут преодолены и Гагра сможет принять отдыхающих в полном блеске, сказал Алхас Барциц.

Конечно, в прежние годы в это время местные жители привыкли наблюдать совершенно иную картину – пляжи уже были заполнены отдыхающими, принимающими солнечные ванны на берегу. Сегодня наши пляжи пустынны. Да и город пуст: не звучит до полуночи музыка в летних кафе, закрыты закусочные, торговые объекты, не работают санатории, дома отдыха, гостиницы и т. д.

Жители, конечно, обеспокоены таким положением, ведь большинство живет за счет заработанных летом средств, но в то же время обеспокоены люди и угрозой распространения коронавируса. Все же здоровье и жизнь семьи, родных и близких ценнее.

Стоит отметить и положительную сторону нынешней ситуации: у местных жителей появилась масса свободного времени. Если в прошлые годы не многим удавалось летом хоть раз окунуться в море, то в этом году они в этом себе не отказывают. И хотя некоторые считают, что вода еще недостаточно прогрелась, детишки гурьбой под присмотром старших плескаются в море, а родители наслаждаются свежим морским воздухом! Так что курортный сезон открыт. И пусть пока только для местных.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гагрскому району

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гагрскому району