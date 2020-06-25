КАРАНТИННЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Экономика, бизнес, торговля: факты и комментарии

Коронавирус в настоящее время является, пожалуй, самой актуальной темой во всем мире. Едва ли еще остались сферы деятельности, которые не затронули последствия пандемии. Органы власти предпринимают различные меры для сдерживания распространения коронавируса, которые стали настоящим испытанием для бизнеса. При этом эти меры часто меняются, вводятся более жесткие ограничения, затем наступает пора послаблений. А гражданам и бизнесу, которому позволено осуществлять сегодня свою деятельность непосредственно, приходится очень быстро приспосабливаться. Являются ли такие меры оправданными и достаточными – покажет время.

Переход на режим самоизоляции, закрытие границы для въезда и выезда, установка блокпостов создали проблемы даже для грузоперевозок продуктов питания и товаров первой необходимости. Всё это, несомненно, привело к изменению стоимости отдельных товаров. Уже сейчас наблюдается увеличение стоимости отдельных продуктов питания в торговых сетях. Чаще всего причиной таких изменений является рост закупочных оптовых цен на товары со стороны поставщиков. В первую очередь подорожание коснулось тех товаров, которые пользуются повышенным спросом именно в период эпидемии.

После того, как был введен режим чрезвычайного положения, многим владельцам магазинов на Сухумском рынке пришлось раздать или уничтожить испорченные продукты. Многие понимали необходимость таких мероприятий, но всё это произошло очень резко. Предприниматели закупили много продуктов, они готовились к большому спросу, надеялись распродать все, но им не дали доработать.

Один из них, который предпочёл остаться неизвестным, рассказал о том, что ему пришлось овощи и фрукты раздать соседям и родственникам, а молочные продукты пришлось утилизировать, поскольку хранить их было негде. Предприниматель уточнил, что понес серьезные убытки, поскольку взял кредит в надежде заработать.

Торговля и туристический бизнес – единственные источники дохода большинства людей. Однако владельцам гостиниц и гостевых домов пришлось отменить все бронирования, возвратить деньги, которые успели потратить на ежемесячные платежи. Сезон начался, граница на замке, ничего не изменилось. Нет отдыхающих и гостей, товар и продукты продавать некому.

Дефицита продуктов и товаров первой необходимости на прилавках магазинов в Абхазии нет. Ежедневно фуры, водители которых имеют так называемый «дозвол» на пересечение границы и доставку товаров, прибывают в республику. Пограничная и таможенная службы проводят досмотр, а вот что касается качества продуктов и их срока годности, то это контролируют сотрудники Госкомитета РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Однако в последнее время в магазинах появляются продукты с просроченным сроком годности. А иногда встречаются товары, на которых дата производства выбита завтрашним днём. Как это происходит, я поинтересовалась у одного предпринимателя. Оказывается, владельцы сетевых магазинов, заказывая товар, просят сотрудников оптовых баз в России выбить дату производства товара будущим числом. Это на всякий случай, если товар залежится: дата будет правильной, срок годности будет верным. Вот так и живём, покупая прокисшую сметану и кефир, горькое масло, колбасу и сыр, которые на второй день покрываются налётом несвежести. И как тут не вспомнить анекдот про знаменитый сыр «Дор Блю». Покупатель спрашивает у продавца, есть ли у них сыр «Дор Блю». Продавец переспросил его: «Что это такое?» Покупатель объяснил ему, что это сыр с плесенью. Тогда продавец оживился, сказав: «Такого сыра нет, но зато есть сосиски «Дор Блю» и колбаса «Дор Блю»…

В соцсетях стали появляться фото таких продуктов с комментариями возмущённых покупателей. Не все люди несут «горе-покупки» назад в магазин, так как кассовые чеки, в основном, не сохраняют. А без них сдать товар невозможно. Повышение цен на продукты продавцы объясняют и ростом цен у поставщиков, ростом курса доллара и тем, «что дорожает все, и жить надо». При этом жалуются, что покупатели берут меньше и то, что дешевле. Покупатели же, наоборот, удивляются «откуда продавцы берут такие цены». Сегодня, чтобы купить необходимые продукты, приходится устраивать «марафон» по магазинам и рынку в поисках более выгодных цен, которые не ограничиваются государством, как во времена СССР, но и предложение не ограничено. Поэтому теперь главный защитник потребителя – это конкуренция. Вот и имеем, что имеем: торговый беспредел. Если не нравится цена в одном магазине, бежим в другой. Благо в городе магазины на каждом шагу, да и супермаркеты стали доступны. Однако в одном-единственном сельском магазине на всю деревню накрутка может составлять 100–300%.

Для того чтобы узнать, как реагирует на такой торговый беспредел Госкомитет РА по стандартам, потребительскому и техническому надзору, редакция обратилась к начальнику отдела потребнадзора Георгию Тарба. Он дал следующую информацию:

– Последние 1,5 года наш Комитет усилил контроль над торговыми объектами в плане выявления некачественной продукции. К сожалению, наша лаборатория не оснащена необходимым специальным оборудованием, позволяющим делать глубокий анализ продуктов. Поэтому, чтобы доказать, что дата срока годности на них перебита, нам приходится отправлять образцы продукции в сочинскую лабораторию. Однако сейчас во время пандемии и карантина это невозможно. С января на границе по реке Псоу работали четыре наши сотрудника, которые контролировали завозимый товар. Но после введения ограничительных мер пришлось их число сократить до двух. Эффективность работы снизилась. Но мы всё равно проводим ежедневную кропотливую работу, контролируем качество товаров и их цену. Однако для проведения проверок нам нужны основания – заявления граждан или обращения, опубликованные на нашем сайте с подписью и адресом заявителя. Но никто не утруждает себя этим, просто жалуются, а доказательств нет. Летом часто случаются такие казусы, так как при 40-градусной жаре продукты могут портиться во время их транспортировки. Мы проводим проверки, экспертизы, снимаем такую продукцию с продажи. Затем обращаемся с заявлением в Арбитражный суд, который выносит решение о размере штрафа. В настоящее время наши сотрудники проводят экспертизы на качество местного мёда и коньячных изделий, так как на прилавках появилось много продукции частных предпринимателей. Эта продукция не допускается к продаже, если она не имеет нормативную документацию – сертификат качества, выданный нашим Комитетом.

Свободное формирование уровня цены не означает, что государство не должно принимать участие в управлении этим процессом. Во многих государствах создана правовая основа регулирования цен в виде законов, указов, постановлений. Да, законы свободного рынка диктуют свои правила торговли, и они далеко не всегда в пользу потребителя. Раз есть спрос, продавцы не будут снижать цены. В то же время ситуацию на наших торговых объектах усугубляют непродуманные и запутанные налоги. Все эти напасти также перекладываются на плечи потребителя. Рассчитывать на то, что государство каким-то административным образом наведет порядок с ценами, не приходится. Значит, вся надежда на развитие конкуренции. Но предыдущие четверть века строительства рыночной экономики в нашей стране этой надежды явно не оправдали...

…В редакцию часто приходят письма, в которых граждане Абхазии жалуются на работу торговых объектов, на таксистов, водителей маршруток. Цены заоблачные, а понятия беспредельные.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ