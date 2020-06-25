ДРУГИЕ КУРОРТЫ

ЛЕТО-2020

НА КУРОРТАХ ТУРЦИИ

Турецкие отельеры одними из первых в мире начали подготовку к летнему сезону. Напомним, что для продолжения деятельности им необходимо получить так называемый «сертификат здоровья», подтверждающий, что отель полностью готов выполнять требования властей в части обеспечения здоровья и безопасности гостей.

Уже на входе в отель каждый сотрудник и все гости будут подвергнуты процедуре замера температуры тела. Бесконтактно, разумеется. Если обнаружатся отклонения, то есть термометр покажет + 37 градусов и выше, значит, не повезло. Не важно, какими причинами было вызвано повышение температуры, вам прямая дорога в изолятор до выяснения подробностей и проведения дополнительных тестов.

Привычных завтраков, обедов и ужинов в этом году можно не ждать. В связи с необходимостью соблюдать необходимую дистанцию придется убрать из ресторанов примерно половину посадочных мест, то есть столов и стульев. Это в свою очередь влечет за собой организацию питания сменами, как на круизных лайнерах, например.

Что касается гигиенических принадлежностей в ванных комнатах, карточек для входа в номера – сервис по обмену пляжных полотенцев на чистые могут на первое время закрыть или будет предложено одно полотенце на все время пребывания, или надо привезти из дома свое, личное.

СЕЗОН В КРЫМУ

Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в республике и городе Севастополе граждан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей Российской Федерации, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму.

Пока неизвестно, сколько гостиниц, отелей и санаториев будут готовы выполнить рекомендации Роспотребнадзора, чтобы принимать отдыхающих в условиях пандемии. На сайте Минтуризма Крыма поясняется, что для возобновления работы им необходимо провести лабораторные обследования всех сотрудников на новую коронавирусную инфекцию до момента открытия. После также заполнить и направить обязательство соблюдать все требования.

Роспотребнадзор рекомендует гостиницам заселять в один номер только одного человека или семью, минимизировать использование декоративных подушек и покрывал, а уборку с дезинфекцией всех поверхностей в номере проводить раз в день в течение всего срока проживания. Обязательна генеральная уборка с дезинфекцией и очисткой систем вентиляции и кондиционеров. Все номера должны иметь индивидуальный душ и туалет, также необходимо обеспечивать социальную дистанцию в 1,5-2 м и минимизировать скопления людей на стойках регистрации при помощи разметки. По всему гостиничному комплексу установлены санитайзеры, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Переработан график уборки: поверхности в общественных зонах будут дезинфицироваться после каждого гостя, каждые два часа проветривание и общая санитарная обработка зон.

Туристам, приезжающим в Крым из других российских регионов, не нужно сдавать тесты на отсутствие коронавируса. Это требование указано только в перечне документов для размещения в санатории. При этом термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут по-прежнему проводить в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и Крымском мосту.

КУРОРТЫ ИСПАНИИ

Будучи в Барселоне, невозможно не посмотреть на самый знаменитый долгострой в мире, детище великого Гауди, фантастический Храм Святого Семейства — Саграда Фамилия. Испанский архитектор Антонио Гауди превратил Барселону в сад своих фантазий. Его стиль многие называют модернизмом, однако все творения гения Гауди настолько самобытны, сказочны и уникальны, что напрашивается только одно определение — «стиль Гауди».

Коста-Дорада, «Золотой берег» — самый красивый испанский пляжный курорт. Роскошные отели, чистейшая вода и 200 километров золотистого песка. Сюда, как и на Майорку, любят приезжать семьи с детьми: вход в воду пологий, сильных волн нет.

Легендарный остров Тенерифе манит туристов со всех уголков света своими удивительными пляжами с темным вулканическим песком.

Рекомендуется попробовать всю палитру испанской кухни — паэлью в Валенсии, тортилью, гаспаччо, эскуделью, чуррос и чоризо.

Если вы решите помыть фрукты или посуду в пляжном душе на Майорке, сразу готовьте 750 евро штрафа. Не надо думать, что никто не заметит. Заметят и накажут.

В Барселоне вас могут оштрафовать на 120 евро, если вы появитесь на улице в купальнике или плавках.

КУРОРТЫ ЧЕРНОГОРИИ

С каждым годом эта гостеприимная страна на побережье Адриатического моря становится всё более популярным направлением для пляжного отдыха. Черногория очаровывает свои балканским гостеприимством, нетронутой природой, чистейшим морем и всеобщей расслабленностью, ведь, как говорится в черногорской поговорке, «Человек рождается уставшим и живёт, чтобы отдохнуть». Здесь все действительно располагает к тому, чтобы отдохнуть как следует.

Самый популярный пляж – Велика плажа – протяжённостью 12 километров, расположенный в 5 километрах от Старого города. До нудистского пляжа – 17 километров. Если не хочешь загорать на маленьких городских пляжах, где в сезон не протолкнуться, придётся взять автомобиль в аренду или поехать на такси (от €10 в одну сторону).

ПЛЯЖНЫЕ КУРОРТЫ ФРАНЦИИ

Франция знаменита на весь мир своими пляжами, которые характеризуются роскошью и чистотой, ухоженностью и развитой инфраструктурой. Некоторые из них обладают массивными скалистыми выступами, являющимися изумительными природными монументами.

Бархатные месяцы и наиболее рекомендуемые для посещения – с июня по август. А вот цены здесь обусловлены своей дороговизной, ведь курорты на этих территориях – одни из самых роскошных в мире.

Город Канны известен не только тем, что здесь проводятся художественные выставки и кинофестивали, но и тем, что около побережья можно найти любую пляжную зону. Здесь есть несколько пляжей, которые созданы специально для семей или для молодежи.

Ницца входит в число самых лучших пляжных курортов Франции. По населению и развитости он является наиболее крупным на всем Лазурном побережье. Кроме этого, недалеко от городской черты есть природный национальный парк.

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: обществоАвтор: Из интернета