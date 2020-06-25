ЕСЛИ ОТДЫХАТЬ, ТО В РАЙСКОМ МЕСТЕ

ЛЕТО-2020

Абхазия – лучшее место на земле, где самой природой созданы все условия для полноценного отдыха души и тела.

Космически выверенное физическое расположение гор и моря создает неповторимый, воздушный коктейль, который благотворно влияет на все, что создал Всевышний в стране АПСНЫ.

Специалисты из многих стран мира до сих пор говорят, что такого разнообразия природной зелени они не встречали нигде. Они также отмечают, что бывая в горах Абхазии, чувствуют их живое дыхание и некую теплоту, загадочность. В Андах, Гималаях, например, этого нет. Но есть чувство неприступности и холодной надменности.

Черноморское побережье признано самым лучшим береговым отрезком для принятия морских ванн. Но, оказывается, по содержанию соли, йода и других минералов, необходимых для человека, есть несколько участков – от реки Ингур до реки Мзымта.

Именно эти великие, мощные, красивые горные реки и река Псоу, получая от гор особые элементы, как хорошие «природные специалисты» смешивают с морской гладью особый водный, а по сути лечебный раствор. В советское время отдыхающим и лечащимся в Абхазии купание в море прописывали как лекарство.

Вода в Абхазии – это особая тема. Ее у нас много. Каждый источник – это природная микстура, которая несет здоровье и силу. Наши прадеды с особым пониманием относилось к каждому живому роднику.

Любой продукт, напитки, пища, приготовленная в Абхазии, своим вкусом обязаны ВОДЕ, фильтрованной и насыщенной ценными компонентами благословенной Богом земли.

Абхазия всегда была раем для проживания, отдыха, туризма и принятия гостей. Таковой она остается и сегодня, несмотря на некоторые обстоятельства.

Добро пожаловать в страну, где есть что посмотреть, попробовать, отдохнуть и ощутить дыхание самой природы!

Юрий КУРАСКУА

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА