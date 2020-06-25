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25.06.2020
Номер: 62
Выпуск: 3940
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ИНАЛОМ ГАБЛИЯ
Вопросы просвещения
Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия.
Министр сообщил, что посетил несколько учреждений среднего образования и провёл ряд ведомственных встреч по актуальным вопросам. Он подчеркнул важность разработки и принятия закона об образовании, а также национальной концепции развития школьного и общего образования, воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
По мнению министра, необходимо продолжать развитие абхазского языка как с применением новых технологий, так и с использованием классических инструментов и ресурсов.
Номер: 62
Выпуск: 3940
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс