АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ИНАЛОМ ГАБЛИЯ

Вопросы просвещения

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия.

Министр сообщил, что посетил несколько учреждений среднего образования и провёл ряд ведомственных встреч по актуальным вопросам. Он подчеркнул важность разработки и принятия закона об образовании, а также национальной концепции развития школьного и общего образования, воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

По мнению министра, необходимо продолжать развитие абхазского языка как с применением новых технологий, так и с использованием классических инструментов и ресурсов.

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс