ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Руководители ОО «Русская община Абхазии», ОО «Черноморское казачье войско Абхазии», ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» выступили с официальным заявлением о безусловной поддержке Президента России Владимира Путина и предложенных поправок в Конституцию РФ, голосование по которым состоится 1 июля 2020 года.

В заявлении говорится:

«Мы от лица своих организаций и себя лично, официально заявляем о безусловной поддержке проводимого курса Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы высоко ценим его личную поддержку и помощь многонациональному народу Абхазии и искренне благодарны ему за это. Наши организации развивают и укрепляют абхазо-российскую дружбу и сотрудничество во благо наших народов.

Мы знаем, что лидеры США, ЕС и НАТО регулярно призывают Россию пересмотреть признание Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда российские войска. В ответ на эти призывы Президент России Владимир Путин всегда открыто заявляет, что Российская Федерация гарантирует безопасность и независимость Республики Абхазия и Южной Осетии.

Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию Президента России В.В. Путина о необходимости внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Мы убеждены, что обновленная Конституция РФ еще сильнее укрепит Российское государство и двусторонние отношения.

Мы обращаемся к гражданам России, проживающим в Абхазии, и руководителям общественных и политических организаций Республики Абхазия с призывом прийти 1 июля 2020 года на избирательные участки и проголосовать за предложенные поправки».

Р.С. РЯЗАНЦЕВ, председатель ОО «Русская община Абхазии»,

В.Н. МИРОНЕНКО, войсковой атаман ОО «Черноморское казачье войско Абхазии»,

В.И. ШЕЛЕСТ, председатель ОО «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий»,

Н.Б. ГОРЯИНОВА, врио президента фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество»

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12 июня 2020 года председатель Русской общины Абхазии Роман Сергеевич Рязанцев подписал Приказ о назначении Ирины Алексеевны Аншба представителем Русской общины Абхазии в городе Гагре.

Аншба (Завьялова) Ирина Алексеевна родилась 12.06.1965 г. в с.Колхиде Гагрского района. Она – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., а также представитель войскового атамана Черноморского казачьего войска Абхазии по гуманитарным и иным вопросам.

Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии»

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ОО «Русская община Абхазии»