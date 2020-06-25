АЖД: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с директором РУП «Абхазская железная дорога» Мироном Агрба, который доложил главе Правительства о работе предприятия, плановых мероприятиях, о расходах и доходах организации.

Приводя данные доходов организации, Агрба обратил внимание на то, что в период карантинных мероприятий доходные показатели от грузовых и пассажирских перевозок значительно снизились.

В 2020 году АЖД осуществила перевозку 13 тыс. 700 граждан, около 1600 вагонов с различными грузами, в том числе 580 вагонов угля.

Объём грузоперевозок в 2019 году составил 7379 вагонов, а услугами АЖД воспользовались 323 тыс. 300 пассажиров.

Общая сумма доходов от пассажирских перевозок в 2019 году составила 44 млн. 826 тыс. рублей, от грузовых – 38 млн. 351 тыс. рублей.

Кроме того, Агрба рассказал о задолженностях РУПа: «За последние годы сформировалась значительная задолженность перед государственными внебюджетными фондами, на текущий момент она достигает 33 млн рублей».

Говоря о расходной части бюджета РУПа, Мирон Агрба отметил, что в список ежегодных мероприятий входит мониторинг и диагностика состояния железнодорожной инфраструктуры, её частичное восстановление и ремонт.

Завершая встречу, Премьер-министр Александр Анкваб обратил внимание руководства РУПа на необходимость погашения задолженностей перед внебюджетными фондами страны.

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс