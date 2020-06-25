С ОПОЗДАНИЕМ УТВЕРЖДАЛИ БЮДЖЕТЫ, или ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ

В Парламенте РА

Последнее заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия проходило два дня.

Первый день оказался достаточно напряженным. Депутаты на эмоциях рассмотрели вопросы, которые и раньше вызывали в стенах законодательного органа и в обществе большие дискуссии. Это, например, проект Закона «Об исполнении Республиканского бюджета за 2018 год». Да, именно за 18-й год. Выносившая его на обсуждение председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр напомнила, что Парламентом не был принят Закон об исполнения бюджета страны и за 2017 год. И произошло это потому, что «камнем преткновения для депутатов было невыполнение» объема строительных работ, вопросы целевого или нецелевого расходования финансовых средств. И все эти вопросы должна была рассмотреть Генпрокуратура, куда передавался документ. Но «результата как такового не было» оттуда. Как подтвердили и другие депутаты, Генпрокуратура ответила, что «нарушений не обнаружено». Потом, как по цепной реакции (так выразилась Н.Смыр), оказался неутвержденным и бюджет 2018 года. Сейчас его приняли во втором и окончательном чтении при двух голосах «против», потому что доходы по нему не выполнены, они составили 97,5 %, или население от государства недополучило 1,7 млрд рублей.

«Должок» висел у депутатов еще по одному бюджету, который они также не рассматривали в окончательном чтении из-за различных нарушений в финансовой деятельности – нецелевого и неэффективного использования средств. Речь идет о Законе «Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2018 год», который только сейчас приняли во втором и окончательном чтении, уже при новом руководителе Фонда.

Другой бюджет, который депутаты рассмотрели вслед за двумя, это Республиканский, но за прошлый год, как и полагается. Выносил его на обсуждение вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Он отметил, что «вызывает удовлетворение исполнение многих статей Госбюджета». Например, бюджет по доходам был выполнен на 99,1%. В основном исполнение обеспечили Сухумский, Гулрыпшский, Ткуарчалский районы – у них оно выше 100%, по остальным бюджетам исполнение составило от 91% до 99,9%. Фактическое поступление собственных доходов Госбюджета страны составило 96,2%. По расходам исполнение составило 87,6%. Исполнение по расходам обеспечили Гудаутский, Гулрыпшский, Ткуарчалский районы и город Сухум. После недолгого обсуждения депутаты приняли Закон «Об исполнении Республиканского бюджета за 2019 год» в первом чтении, а затем во втором и окончательном чтении.

Когда перед последними президентскими выборами весной этого года депутатам Парламента под давлением некоторых представителей общественных организаций и голодавших на площади в центре Сухума, а также им сочувствующих пришлось срочно принимать Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами», они сказали: примем, во избежание каких-нибудь жертв и эскалаций, а потом будем вносить поправки. Хотя депутаты тогда отметили неправомерность принятия Закона – в отсутствие Закона о госслужащих. Словом, сегодня, как оказалось, настал день внесения тех самых предполагаемых поправок и изменений. Первое изменение коснулось 16-й статьи, которая дана в следующей редакции: «Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года». Но этой поправке противились, и достаточно остро, многие депутаты, а Спикер В.Кварчия при этом сказал, что в «принятый абсолютно сырой Закон исполнительная власть хочет внести и другие поправки. Но в этот Закон, который еще не вступил в силу, могут или не могут вноситься поправки? Тем более, что принятие Закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» требует принятия Закона «О государственной службе», так как в нашем законодательстве не закреплено понятие «государственный служащий». Создавалось впечатление, что не только журналисты (в том числе и я) не понимали сути вопроса, так как они бегали то к одному, то к другому депутату за разъяснениями и внимательно слушали объяснения нового представителя Президента в Парламенте Саиду Рущниевну Гунба, но и депутаты не всё для себя уяснили, и в результате проект Закона о внесении изменения не набрал нужного количества их голосов.

Следующей головоломкой для депутатов оказались два вынесенных на обсуждение документа, касающихся Верховного суда, который в последние годы внедряет и никак не внедрит автоматизированную судебно-информационную систему (АСИС). Верховный суд не получает всю сумму средств, которая нужна для завершения внедрения АСИС в судах республики, Минфин при этом считает завышенной заявленную Верховным судом сумму. Потому как дело не завершено, депутатам Парламента неоднократно приходилось отодвигать (последний раз они это сделали в марте нынешнего года) сроки исполнения положений Конституционного закона от 15 июня 2015 года «О судебной власти», которые касаются АСИС, электронных документов, формирования состава суда с использованием АСИС, фиксации судебного заседания с помощью видео- и аудиопротоколирования. Плюс к этому, чтобы заработала новая система, нужны соответствующая мебель, оборудование, обучение работе на электронных аппаратах и т.д. И Парламенту сейчас вновь пришлось отодвинуть сроки исполнения положения Закона – до 1 января 2021 года.

Депутаты хотели принять и такое Постановление: Генеральной прокуратуре в срок до 20 июля 2020 года проверить законность расходования средств, выделенных на внедрение АСИС в судах Республики Абхазия. При этом председатель Верховного суда Манана Делба информировала, что их уже проверяло Контрольно-ревизионное управление Минфина страны, и оно не обнаружило никаких злоупотреблений, показала видеокадры приобретенных аппаратов и мебели… Депутаты после горячих споров проголосовали против проекта Постановления. А ко второму дню работы в повестке заседания появился новый проект Постановления, которым Парламент обязал провести финансовую проверку уже не только Генеральную прокуратуру, но и Контрольную палату.

Второй день заседания сессии начался с принятия Заявления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О поддержке Обращения Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия к правительствам государств мира в связи со 100-летием геноцида осетин». В Заявлении абхазских парламентариев говорится: «20 июня исполняется 100 лет геноциду осетин, который учинили грузинские власти, и в этой связи 2020 год объявлен в Республике Южная Осетия Годом памяти. За минувшее столетие действующие грузинские правительства неоднократно проводили целенаправленную политику геноцида в отношении осетинского и абхазского народов, что подтверждается историческими документами и многочисленными свидетельствами… Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает уверенность, что суд истории даст объективную оценку всем трагическим событиям, происходившим на осетинской земле…».

В заключение заседания депутаты дали согласие Кабинету Министров РА на перевод из категории в категорию земельных участков различной площадью в районах и городах республики под жилищное и санаторно-курортное строительство, а также утвердили дополнительный перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, и условия их приватизации.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА