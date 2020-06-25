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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с представителями сферы здравоохранения, членами Координационного штаба по защите населения от коронавируса, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик, главным санитарным врачом города Сухума Аллой Беляевой.

В работе совещания также принял участие министр туризма Теймураз Хишба.

Обсуждались текущие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, возможность и условия выхода из режима ограничений в области туризма.

Представителям медицинского сообщества совместно с Минтуризма согласно поручению главы Правительства предстоит сформировать экспертное мнение и вынести вопрос на ближайшее заседание штаба до 1 июля 2020 года.

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс