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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с представителями сферы здравоохранения, членами Координационного штаба по защите населения от коронавируса, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик, главным санитарным врачом города Сухума Аллой Беляевой.
В работе совещания также принял участие министр туризма Теймураз Хишба.
Обсуждались текущие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, возможность и условия выхода из режима ограничений в области туризма.
Представителям медицинского сообщества совместно с Минтуризма согласно поручению главы Правительства предстоит сформировать экспертное мнение и вынести вопрос на ближайшее заседание штаба до 1 июля 2020 года.
Номер: 62
Выпуск: 3940
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс