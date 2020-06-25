ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, и.о. председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба встретились с представителями бизнеса страны, деятельность которых нормативно освобождена от уплаты ввозного налога на добавленную стоимость.

На второй встрече членов Правительства с предпринимателями, посвященной обсуждению эффективности действующих принципов уплаты НДС, обсуждались вопросы порядка начисления и уплаты налога, сроков возможной отсрочки, вопросы целесообразности льготного применения налога в зависимости от сферы деятельности предприятия.

Премьер-министр отметил, что подобные встречи с представителями бизнеса станут системными для обоснованного заключения экономическим блоком Правительства целевой эффективности НДС.

«Важно, чтобы применение налога соответствовало предъявляемым требованиям бюджетной системы, условиям осуществления предпринимательской деятельности налогоплательщика, принципам взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом и др. Правительство совместно с предпринимателями готово разработать варианты нормативно-правовых документов в сфере регулирования уплаты НДС для его практического применения», – сказал Александр Анкваб.

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс