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25.06.2020
Номер: 62
Выпуск: 3940
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА
СЛАВНАЯ ДАТА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к Вечного огню в Александровском саду в Москве.
Сразу по окончании парада Владимир Путин и участвовавшие в торжествах главы государств переместились в Александровский сад.
Президенты России, Абхазии, Южной Осетии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана почтили память советских воинов, спасших мир от фашизма.
Возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Прозвучал гимн России.
Номер: 62
Выпуск: 3940
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Президента РА