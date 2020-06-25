СЛАВНАЯ ДАТА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к Вечного огню в Александровском саду в Москве.

Сразу по окончании парада Владимир Путин и участвовавшие в торжествах главы государств переместились в Александровский сад.

Президенты России, Абхазии, Южной Осетии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана почтили память советских воинов, спасших мир от фашизма.

Возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Прозвучал гимн России.

Номер: 62Выпуск: 3940Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА