Главная
29.06.2020
Номер: 63
Выпуск: 3941
Рубрика: общество
Автор: Комиссия по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария
От комиссии по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария в области науки
Комиссия по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария в области науки допускает к участию в конкурсе на соискание премии в 2020 году следующие работы:
• Салакая Ш.Х. Избранные научные труды в трех томах. Сухум, 2019г.
• Бигуа В.Л. Ритуальный мир традиционной религии абхазов. Москва, 2018 г.
• Касландзия Н.В. Генезис и становление Абхазского царства. Сухум, 2017г.
• Экба Я.А., Акаба А.К. Физическая экология атмосферы. Сухум, 2018 г.
• Пачулия Н.Л. Экстремальные задачи теории сильного суммирования рядов Фурье. Сухум, 2017 г.
Просим: отзывы о выдвинутых работах направлять по адресу: г. Сухум, ул. Ак. Н.Я. Марра, 9, Академия наук Абхазии. Комиссия по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария в области науки.
Номер: 63
Выпуск: 3941
Рубрика: общество
Автор: Комиссия по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария