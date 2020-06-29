От комиссии по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария в области науки

Комиссия по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария в области науки допускает к участию в конкурсе на соискание премии в 2020 году следующие работы:

• Салакая Ш.Х. Избранные научные труды в трех томах. Сухум, 2019г.

• Бигуа В.Л. Ритуальный мир традиционной религии абхазов. Москва, 2018 г.

• Касландзия Н.В. Генезис и становление Абхазского царства. Сухум, 2017г.

• Экба Я.А., Акаба А.К. Физическая экология атмосферы. Сухум, 2018 г.

• Пачулия Н.Л. Экстремальные задачи теории сильного суммирования рядов Фурье. Сухум, 2017 г.

Просим: отзывы о выдвинутых работах направлять по адресу: г. Сухум, ул. Ак. Н.Я. Марра, 9, Академия наук Абхазии. Комиссия по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария в области науки.

Номер: 63Выпуск: 3941Рубрика: обществоАвтор: Комиссия по Госпремии РА им. Г.А. Дзидзария