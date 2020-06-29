Главная
29.06.2020
Номер: 63
Выпуск: 3941
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой», посвященная Дню города Сухума, откроется в Центральном выставочном зале столицы 3 июля, в 13.00 часов.
На выставке будут представлены картины абхазских художников второй половины ХХ века и современных авторов.
Организатор выставки «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» – Союз художников Абхазии. День города Сухума отмечается в первую субботу июля. В этом году праздничная дата выпала на 4 июля.
Номер: 63
Выпуск: 3941
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.