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29.06.2020

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой», посвященная Дню города Сухума, откроется в Центральном выставочном зале столицы 3 июля, в 13.00 часов.

На выставке будут представлены картины абхазских художников второй половины ХХ века и современных авторов.

Организатор выставки «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» – Союз художников Абхазии. День города Сухума отмечается в первую субботу июля. В этом году праздничная дата выпала на 4 июля.


Номер:  63
Выпуск:  3941
Рубрика:  общество
Автор:  Соб. инф.

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