ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой», посвященная Дню города Сухума, откроется в Центральном выставочном зале столицы 3 июля, в 13.00 часов.

На выставке будут представлены картины абхазских художников второй половины ХХ века и современных авторов.

Организатор выставки «Сухум. Праздник, который всегда с тобой» – Союз художников Абхазии. День города Сухума отмечается в первую субботу июля. В этом году праздничная дата выпала на 4 июля.

Номер: 63Выпуск: 3941Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.