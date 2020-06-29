ЛЕСТНИЧНЫЙ ВОПРОС, или КАК ПОДНЯТЬСЯ – НЕ УПАСТЬ?!

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Иногда, что-то комментируя в наших журналистских делах, мы говорим: «Мне повезло с темой». Так вот, я не разобралась пока, мне повезло с одной ситуацией или не совсем. А дело в следующем. Мне иногда приходится бывать (исключительно по личным делам) на улице, по которой, идя вверх, я прохожу мимо Республиканской детской больницы. Так вот, более года назад я увидела, как женщина с маленьким ребенком (месяцев 9-10) в одной руке, а в другой – ручка трехлетнего малыша, пытается подняться по лестнице в больницу. У мамочки ничего, несмотря на ее старания, не получается. Лестница большая, широкая, ни с одной из сторон нет перил. Но у мамы нет и третьей руки, чтобы ухватиться за что-то. (А как бы она сейчас ей понадобилась, чтобы удержать прыгающего сыночка, не уронить крошку-дочку и не упасть самой вместе с ними!) Естественно, я поспешила помочь этой троице. Молодая женщина вначале застеснялась, но я убедила ее, что мне это не только не трудно, но и в удовольствие, и она передала мне ручку резвого малыша. Мы стали подниматься. Поверьте, это было непросто. Мальчишку надо было удержать. Моя рука инстинктивно искала перила, их не было. Да и маме, даже с одной малышкой, они не помешали бы, но… Наконец, лестницу мы одолели. Мама с горечью сказала, что вот с такими препятствиями ей приходится добираться до врача, когда кто-то из ее малышей заболевает, а папа может быть занят, как сегодня.

Я хорошо осознала, как давно выросли мои дети, и я уже успела подзабыть, как выглядят детские медучреждения. Может быть, этот случай тоже бы забылся в суете редакционных и семейных дел, но вскоре мне опять пришлось быть в том районе, и ситуация – труднодоступный подъем к педиатру – повторилась. Все было прежним: лестница, отсутствие перил, пандуса, а вот мама и детишки – другие. На этот раз были коляска, в которой лежал двухмесячный ребенок, и полуторагодичная малышка. Тащить одной рукой коляску, а другой вести или нести другого малыша, мало кому под силу. Я снова вызвалась помочь. Мама мне пожаловалась, что здесь нет ничего приспособленного под какой-нибудь «закуток» (так назвала она место, где можно спокойно оставить коляску, зная, что ее никто не украдет или из нее ничего не вытащат). Стали пытаться подняться по лестнице с коляской. Я поняла: сделать это нам будет почти невозможно, но выручил проходивший мимо парень.

Из головы не уходило: то, с чем я столкнулась у входа в Республиканскую детскую больницу, не редкость, а совершенная обыденность для ее посетителей. Безусловное спасибо всем, кто в такой момент находит время и силы помочь. Однако человеческое участие в данной ситуации не может считаться решением проблемы, которая ни в коем случае не является простой. И, исходя из всего этого, я по телефону связалась с врачами этого медицинского учреждения.

Рассказав о том, что меня обеспокоило, я поинтересовалась, знают ли медики, как к ним добираются их маленькие пациенты со своими родителями, сложилось ли у коллектива какое-либо мнение по этому вопросу, и если да, то планируется ли что-либо изменить в интересах пациентов, например, как минимум соорудить пандус, по которому удобно будет подняться или спуститься мамам с малышами на руках или с колясками. Мне сказали, что, конечно, персонал это волнует, но вскоре предстоит строительство новой больницы, и тогда «лестничный вопрос» просто будет снят.

В Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия предусмотрено строительство Республиканской детской больницы. Мировые стандарты, комфорт, увеличение стационарных мест! Прекрасная новость! Но… ввод больницы в эксплуатацию, по словам главного врача Игоря Джопуа, возможен лишь лет через пять. Значит, еще пять лет людям надо мучиться, бояться уронить детей, чтобы добраться в больницу.

В самом начале этого повествования я отметила, что впервые стала свидетелем и участником больнично-лестничной проблемы уже «более года назад». И сейчас не могу не спросить себя и медиков больницы: разве за этот год с небольшим, не дожидаясь радикальных преобразований, нельзя было соорудить пандус или установить три палки перил – две по бокам лестницы, одну – по середине, чтобы было за что ухватиться. Иначе говоря, можно было постараться «выбить» финансирование для этого недорогого и очень нужного сооружения. Но все осталось в прежнем состоянии.

А на днях я в третий раз стала свидетелем очередного «сражения» многодетной мамы с лестничными неудобствами. Обошлось без меня, подоспел задержавшийся папа. Но отстраненной от этой проблемы я себя не посчитала, более того, даже почувствовала определенную ответственность как журналист. (Наверное, это к вопросу о везении с темой, о котором говорила в самом начале, когда рад, что вышел на волнующий людей вопрос, и надеешься, что твоя газета поможет разрешить его в их интересах.)

В больницу я звонить не стала, но уверенность в том, что это проблема решаемая, была. Подкрепляется она тем, какое острое и принципиальное внимание уделяется сегодня в нашей республике вопросам экономики, в частности, определению истинного состояния многих строительных объектов, произведенным там финансовым затратам, качеству работ и т.д. И все это – при полной открытости проводимых мероприятий – граждане республики из телевизионных и газетных сообщений регулярно получают информацию о встречах и откровенных беседах Премьер-министра Александра Анкваб с руководителями разных государственных ведомств, о принимаемых решениях, о требовательности и ответственности; о поездках вице-премьера, министра экономики Кристины Озган по городам и районам республики с посещением разных объектов, в основном переходящих объектов Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 гг., на которых ведутся строительные, восстановительные работы, в том числе и в системе здравоохранения.

Сегодня Министерство здравоохранения, сотрудники всех медучреждений нашей страны, и Республиканская детская больница в том числе, заняты борьбой с распространением коронавируса в Абхазии, лечением заболевших вирусом COVID-19. Но жизнь продолжается. И она, как всегда, подбрасывает свои заботы. Создание минимальных удобств при входе в Республиканскую детскую больницу – одна их них. Поэтому, может быть, все же стоит подумать о пандусе при входе туда. Его сооружение не явится особо дорогостоящим, но оно станет проявлением истинной заботы о родителях маленьких пациентов, избавит их от лишних неудобств, трудностей, беспокойства и вызовет благодарность. А это стоит дорого.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 63Выпуск: 3941Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА