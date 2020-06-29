ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

От имени руководства общественной организации «Союз граждан России» в Республике Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Семьдесят пять лет назад отгремели её последние залпы, в дома и семьи пришёл долгожданный мир. Пройдя через страшные тяготы и лишения, оплакивая миллионы погибших, страна вернулась к нормальной жизни. К той жизни, во имя которой шли в атаку вы, наши отцы и деды, для которой совершали свой каждодневный трудовой подвиг работавшие в тылу.

Эта война оказала огромное влияние на судьбы человечества. Она не знает равных по количеству жертв и разрушений. И нам, и будущим поколениям крайне важно всегда помнить об этой величайшей трагедии, не допустить её повторения.

День Победы в Великой Отечественной войне – это день памяти о подвиге советского народа, памяти о каждом, кто на поле битвы и в тылу сражался за свободу и счастливое будущее.

С каждым годом всё дальше от нас те трагические годы, ставшие для миллионов людей тяжелейшим испытанием на стойкость духа, мужество и безоговорочную веру в правое дело. Но сколько бы времени ни прошло, мы никогда не забудем героев, которым обязаны жизнью. Сегодня мы вновь отдаём дань скорби и глубокого уважения тем, кто навечно остался на полях сражений. Светлая им память и низкий земной поклон!

Всенародный праздник Победы по праву знаменует одну из наиболее ярких страниц истории нашей страны. Он неразрывно связан со славным поколением победителей, которые не щадя своей жизни спасли мир от фашизма, героически отстояли на полях сражений независимость Отчизны, самоотверженным трудом выковали оружие Победы, подняли из руин и пепла родные города и сёла.

Слова благодарности мы адресуем вам, подарившим мир народам и жизнь будущим поколениям. Низкий вам поклон за то, что вы выстояли в той страшной войне и восстановили израненную страну.

В этот знаменательный день общественная организация «Союз граждан России» в Республике Абхазия желает ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, их родным, детям и внукам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

С праздником Великой победы!

A.M. НИКУЛЬНИКОВ, председатель общественной организации «Союз граждан России», ветеран ОВ 1992-93 гг., инвалид 2-й гр., кавалер ордена Леона

Номер: 63Выпуск: 3941Рубрика: обществоАвтор: A.M. НИКУЛЬНИКОВ, председатель общественной организации «Союз граждан России», ветеран ОВ 1992-93 гг., инвалид 2-й гр., кавалер ордена Леона