Это должно нас беспокоить

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВСЕГДА БЫЛИ У НАС В ПОЧЕТЕ

Добрый день, друзья-коллеги и читатели газеты

Сразу прошу моих друзей из газеты «Республика Абхазия» простить меня, старика, за то, что позволил себе назвать вас своими коллегами. Но мне почему-то показалось, что мы уже так долго общаемся, что вы так душевно принимаете меня в редакции, так поддерживаете и даете в газету мои размышления и мои мнения, и я могу себе такое позволить. Если я что-то не так понял и не так сказал, простите.

Сегодня я опять беспокою вас тем, что болит у меня. Все знают, что мир захватила страшная инфекция – коронавирус и, как следствие, пандемия. Я молился, чтобы она не дошла до нас. Дошла! Я верил и верю, что эта болезнь есть, что она очень опасна для людей, потому спорил и спорю с теми, кто разносит глупости, что это все чьи-то выдумки. Когда у нас появились первые больные, я переживал, что будет с нами, как будет с нами. Но потом успокоился, когда увидел, как ответственно, с какой строгостью в нашей стране отнеслись к борьбе с этой заразой. Заработал Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, объявили карантин, самоизоляцию, приостановили работу многих разных организаций, особенно заведений, где могут собираться много людей, запретили многолюдные свадьбы, юбилеи, Гудаутскую райбольницу оборудовали самым необходимым, сделали госпиталем для лечения больных этим вирусом (никак не запомню, как он на латинском называется), завезли разные препараты, чтобы делать анализы, узнавать, болен человек или нет, и лечить его, если надо; по абхазскому телевидению каждый день рассказывали и показывали, как нам не заразиться, как мыть руки, как носить маски, перчатки. Я радовался: ответственность за здоровье каждого жителя Абхазии – забота №1 для руководства страны. И все получилось, инфекция у нас не распространялась, болели и лечились только те, кто приехал в Абхазию уже зараженным. Это был успех. Скажу правду, немножко надеялся, что и мои молитвы помогли в этом деле.

Но в последнее время я опять стал очень переживать. Побывал недавно в нашей столице Сухуме, внука попросил свозить меня, скажу так, по личным делам. То, что я увидел, меня просто потрясло: в масках никого нет, люди обнимаются, маленьких детей целуют, в районе рынка настоящая толкучка, в продуктовых магазинах никто не соблюдает правила – шесть человек ждут на улице пока из магазина выйдут другие шесть. И все в таком духе. А внук добавил, что вечерами на сухумской набережной просто столпотворение.

Я растерялся. У людей прошел страх? Надоело быть в изоляции? Кончился карантин? Что произошло? И вдруг как дополнение к этому моему растревоженному состоянию – передача по телевидению. В ней министр обороны Владимир Ануа и его заместитель Нодар Авидзба с обидой и болью рассказали жителям Абхазии о том, как вели себя в гостинице «Айтар» во время необходимой 14-дневной изоляции, чтобы не распространить инфекцию, прибывшие из России курсанты военных учебных заведений. «Отличились» обучающиеся там по направлению Министерства обороны Абхазии. Поведение будущих офицеров Абхазской армии, я убежден, опозорило их, они нанесли пощечину и всему офицерскому сословию, и абхазскому менталитету своей Родины. Что значит ломать мебель, уродовать туалетные помещения, срывать краны, карнизы, устраивать запрещенные гулянки, и всем этим привести почти в полную негодность целый корпус гостиницы «Айтар». А в ней, как нам не раз показывали с телеэкрана, все было подготовлено для прохождения карантина. Да еще паспорта и другие свои документы побросали в гостинице и даже не интересовались их судьбой. А другие посетители, находившиеся там на изоляции, вели себя достойно.

Я слышал, планируется обсудить вопрос об отчислении из российских военных учебных заведений тех, кто особо «проявил себя» в «Айтаре» во время соблюдения карантина. Думаю, это абсолютно правильно. Какой офицер вырастет из такого курсанта? Какую дисциплину сможет он потребовать от своих рядовых подчиненных? Какую ответственность сможет проявить сам при выполнении данного ему задания?

Хочу сказать и об ответственности родителей этих молодых людей. Считая, что их детишек в этой гостинице кормят плохо, не по-домашнему, они затаривали их едой, а кое-кто приправлял это и алкоголем. Чего же ждать потом? А на каких принципах они вообще воспитывали их? К чему приучали? Думаю, им сегодня есть над чем очень крепко подумать. И еще об одном. Когда речь шла о нанесенном гостинице «Айтар» ущербе, в Минобороны не было сказано ни слова о том, кто возместит этот самый ущерб. Я полностью поддерживаю мнение редактора газеты «Республика Абхазия» Юрия Кураскуа, который считает, что это должны сделать родители курсантов. (Я недавно заглядывал в редакцию, и мы говорили о многом.)

Не могу скрыть: все, что связано у наших граждан с ослаблением личной ответственности к распространению коронавирусной инфекции, а также недостойное поведение будущих офицеров, стало для меня большим ударом. Я долго думал и сделал вывод: у наших людей сегодня исчезло чувство ответственности и за себя, и за своего близкого, исчезла необходимость соблюдать правила поведения в семье и обществе, исчезла необходимость уважать труд, уважать людей, уважать Закон. А именно это всегда было в большом почете у нашего народа. И разве можно допустить, чтобы все это ломалось сегодня на наших глазах?

ХАКИБЕЙ

P. S. Наш глубокоуважаемый Хакибей!

Вы, бесспорно, наш коллега. В редакции между собой мы давно Вас так называем. Так что, дорогой коллега Хакибей, всегда ждем Ваших принципиальных суждений, поучений, обращений, очень полезных нашим читателям.

Ваши коллеги – коллектив газеты «РА»

Номер: 63Выпуск: 3941Рубрика: обществоАвтор: ХАКИБЕЙ