ОБСУДИЛИ ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с председателем Государственного комитета по экологии Савелием Читанава и начальником Государственного управления по землепользованию и кадастру Адамыром Ахуба, посвящённую вопросам исполнения предпринимателями правил и принципов добычи инертных материалов в руслах рек.

С.Читанава сказал, что добываемые материалы – важные компоненты речных экосистем, а реки в Абхазии очень уязвимы, бесконтрольная добыча и нерегулируемая квота объёмов добычи могут повлечь за собой неблагоприятные для экологии последствия. Он также сообщил Премьер-министру, что в районах контроль осуществляется представителями Комитета. Однако в ближайшее время будет сформирована рабочая группа из числа экспертов, которая определит, существует ли необходимость пересмотра нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в этой сфере и определяющих предельные объёмы и правила работы в руслах.

А. Ахуба отметил, что важно усилить контроль за исполнением предприятиями правил, определённых экологами, к примеру, путём осуществления регулярной топографической съёмки на местах добычи.

Александр Анкваб поручил по окончании инспекционных мероприятий представить заключение в Кабинет Министров.

Номер: 63Выпуск: 3941Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс