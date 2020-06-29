ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Кабинет Министров РА 26 июня принял Распоряжение «Об определении приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году». Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.

В документе, в частности, говорится:

«1. Определить следующие приоритетные направления финансирования расходов бюджетов бюджетной системы Республики Абхазия в 2020 году:

– реализация неотложных мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

– обеспечение своевременного исполнения важных и неотложных социальных обязательств, в том числе выплат по публичным нормативным обязательствам; осуществление выплат по внешним обязательствам;

– осуществление выплат по внутренним обязательствам, в том числе по обязательствам государства за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги для обеспечения государственных нужд.

2. Центральным и местным органам государственного управления, органам управления государственными внебюджетными фондами:

– приостановить финансирование отдельных проектов и расходных обязательств, не являющихся приоритетными, исходя из положений настоящего Распоряжения и оценки важности и неотложности указанных расходов, проводимой Министерством финансов Республики Абхазия, местными финансовыми органами и органами управления государственными внебюджетными фондами, с учетом мотивированных мнений соответствующих распорядителей бюджетных средств;

– усилить контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы Республики Абхазия;

– обеспечить направление в приоритетном порядке межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на выплату заработной платы, пенсий, пособий и иных установленных законодательством социальных выплат.

3. Центральным и местным органам государственного управления прекратить до 1 сентября 2020 года финансирование расходов, связанных с закупкой основных средств, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, за исключением мероприятий, по которым уже начато финансирование.

4. Центральным и местным органам государственного управления совместно с Государственным комитетом Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации обеспечить в полной мере перечисление в установленном порядке в соответствующие бюджеты части чистой прибыли подведомственных унитарных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 20 процентов.

5. Продлить срок действия до 31 декабря 2020 года разрешительных и иных документов, в том числе разрешений (срочных лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим и физическим лицам, срок действия которых определен Кабинетом Министров Республики Абхазия и истек или истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, при условии:

– обращения лицензиата в лицензирующий орган с изложением причин, послуживших основанием невозможности осуществления деятельности лицензиата в связи с обстоятельствами, вызванными эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и действием установленных актами Президента Республики Абхазия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции COVID- 19;

– предоставления лицензии, срок которой истек или истекает в период с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство финансов.

Номер: 63Выпуск: 3941Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс